Resort 'xanh' cho sự kiện MICE tại Singapore

Ba resort, khách sạn trong khu bảo tồn rừng mưa nhiệt đới, đạt tiêu chí xanh về vật liệu - liệu trình sức khỏe, nhiều loại hình giải trí, hợp khách MICE (doanh nghiệp, hội nghị).

Từ tháng 3/2024, Tổng cục Du lịch Singapore (Singapore Tourism Board - STB) phát động chiến dịch toàn cầu "World’s Best MICE City" (thành phố MICE tốt nhất thế giới), đặt mục tiêu thành trung tâm du lịch hội nghị, khen thưởng hàng đầu cho doanh nghiệp. Trong đó, hệ thống khách sạn và địa điểm lưu trú chất lượng quốc tế được chính phủ đánh giá có vai trò then chốt, giúp cung cấp không gian hội họp tiêu chuẩn cao, đồng thời tạo điều kiện cho hoạt động networking (kết nối) và khen thưởng. Một số gợi ý các doanh nghiệp tìm kiếm địa điểm lưu trú kết hợp MICE tại Singapore tham khảo gồm: Mercure Singapore on Stevens, Mandai Rainforest by Banyan Tree và Oasia Resort Sentosa.

Vòng đu quay cao nhất đảo quốc Singapore Flyers tại vịnh Marina. Ảnh: Singapore Tourism Board

Mercure Singapore on Stevens

Resort Mercure Singapore on Stevens nằm ngay trung tâm thành phố, cách đường Orchard chỉ 5 phút đi bộ. Toàn khách sạn có 518 phòng nghỉ, tất cả đều là phòng với tầm nhìn hướng thành phố hoặc vườn riêng.

Khuôn viên có 9 phòng họp đa chức năng và hai phòng tiệc không cột trụ. Thiết kế tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, trang bị hệ thống âm thanh - ánh sáng hiện đại. Diện tích các phòng dao động 35-450 m2, hợp đa dạng hình thức, quy mô sự kiện, từ các cuộc gặp gỡ thân mật đến hội nghị quy mô lớn.

Khu nghỉ dưỡng có nhiều lối kết nối trực tiếp tới ga trung chuyển Stevens MRT (tuyến Downtown và Thomson-East Coast) giúp khách lưu trú di chuyển thuận tiện tới các trung tâm hội nghị, khu mua sắm, ẩm thực, văn hóa, điểm tham quan biểu tượng của Singapore.

Khu tiền sảnh Milky Way Foyer lấy cảm hứng từ bầu trời đêm với ánh sáng dịu nhẹ, hợp các hoạt động tiền sự kiện, giải lao hoặc dùng làm khu vực mở rộng cho các buổi họp lớn. Ngoài ra, các không gian ngoài trời như Garden Terrace và sân hiên bên hồ bơi có thể tổ chức các sự kiện giải trí như tiệc cocktail, lễ tiếp đón hoặc các hoạt động team-building...

Kiến trúc hiện đại với mảng xanh thiên nhiên khi nhìn từ trên cao của khách sạn. Ảnh: Mercure Singapore on Stevens

Trong thời gian nghỉ giữa các phiên họp, hoạt động, khách tham dự có thể tận hưởng các dịch vụ thư giãn và chăm sóc sức khỏe ngay trong khách sạn. Tiện ích đi kèm có hai hồ bơi vô cực ngoài trời, phòng gym mở cửa 24/7. Về ẩm thực, resort gồm Winestone - quán rượu chuyên ẩm thực Địa Trung Hải, sử dụng nguyên liệu bền vững với không gian lớn, hợp bữa ăn nhóm; Fudebar - không gian cà phê, phù hợp nhóm bạn, đối tác.

Mercure Singapore on Stevens đạt hai chứng nhận xanh BCA Green Mark (2023) và Green Globe Tourism Certificate (2024). Khách sạn triển khai nhiều sáng kiến giảm thiểu rác thải như dịch vụ dọn phòng "Clean for Green", bộ kit vệ sinh thân thiện môi trường hay chai xà phòng, dầu gội tái sử dụng... Ban quản lý cắt giảm nhựa sử dụng một lần bằng loại bỏ ống hút nhựa, sử dụng hộp phân hủy sinh học, thay chai nhựa bằng chai thủy tinh trong phòng nghỉ và phòng họp. Nhà hàng Winestone còn có menu ẩm thực bền vững riêng với các món chay, burger thực vật... Thực khách cũng có thể đặt suất ăn thuần chay theo yêu cầu.

Mandai Rainforest by Banyan Tree

Khai trương đầu năm 2025, Mandai Rainforest by Banyan Tree là khu nghỉ dưỡng sinh thái đầu tiên xây dựng trong khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã Mandai.

Kiến trúc resort được thiết kế để hòa nhập thiên nhiên, xen vào từng tầng rừng, mang đến trải nghiệm "nghỉ dưỡng giữa rừng mưa" ngay rìa thành phố. Toàn khu có 338 phòng nghỉ và suite với 24 ngôi nhà trên cây mang thiết kế hình quả hạt độc đáo. Một số villa có tầm nhìn hướng Hồ Dự trữ Upper Seletar với mặt nước thoáng đãng.

Nhờ nằm gần các điểm tham quan như Singapore Zoo, Night Safari, River Wonders, Bird Paradise và Rainforest Wild Asia, resort thiết kế sẵn lịch trình teambuilding giữa thiên nhiên cho doanh nghiệp. Đường mòn lát ván gỗ Mandai Boardwalk ngay gần đó có thể tổ chức buổi đi bộ nhóm, vận động tập thể.

Những ngôi nhà cây hình quả hạt nổi bật giữa rừng cây nhiệt đới. Ảnh: Mandai Rainforest by Banyan Tree

Bền vững là yếu tố cốt lõi trong mọi hoạt động tại đây. Khu nghỉ dưỡng đạt chứng nhận xanh Green Mark Platinum Super Low Energy (SLE) với hệ thống cửa sổ phòng nghỉ thiết kế mở hoàn toàn, giúp tận dụng thông gió tự nhiên. Hệ thống tái sử dụng nước mưa phục vụ các nhu cầu phi sinh hoạt góp phần củng cố cam kết bền vững và tăng cảm giác kết nối với thiên nhiên của nơi đây.

Về MICE, Mandai Rainforest Resort dành đến 585 m2 cho không gian sự kiện. Trong đó, phòng Meranti Ballroom có sức chứa lớn nhất với khoảng 300 khách. Đi kèm là các phòng họp nhỏ linh hoạt cho các buổi workshop, gặp gỡ thân mật.

Banyan Tree Spa cùng hồ bơi vô cực trên tầng thượng nhìn ra hồ chứa giúp đáp ứng nhu cầu thư giãn, tái tạo năng lượng cho khách lưu trú. Resort còn có các chương trình luyện tập, chăm sóc sức khỏe, giúp cân bằng công việc và trải nghiệm thư giãn giữa thiên nhiên.

Oasia Resort Sentosa

Khách sạn gồm 191 phòng, do Far East Hospitality quản lý dịch vụ. Hạng phòng Junior Suite vừa được nâng cấp, nằm trong khu "Wellness Sanctuary" của resort. Phòng có nhiều khung cửa kính lớn sát trần giúp tối ưu ánh sáng tự nhiên.

Mỗi phòng trang bị thảm yoga Lululemon, đi kèm các video hướng dẫn tập luyện, chăm sóc sức khỏe. Tinh dầu thư giãn được để sẵn cùng các loại trà giúp khách lưu trú cân bằng tinh thần và thư giãn bất cứ lúc nào.

Để phục vụ các sự kiện họp mặt doanh nghiệp, resort có 4 phòng họp nhỏ Observation, Map, Ops và Planning. Vách kính trong suốt hướng ra vườn giúp tăng ánh sáng tự nhiên vào ban ngày và tầm nhìn đẹp vào buổi tối. Không gian có thể bố trí linh hoạt tùy mục đích như phòng họp, nhà hát, lớp học hoặc tiệc bàn tròn.

Nằm ngay sảnh chính, Wellness Lounge hợp tổ chức các buổi thưởng trà, trồng trọt đô thị hay tự chế tinh dầu dưỡng thể. Phòng gym hoạt động 24/7, trang bị đầy đủ máy chạy bộ, xe đạp và thiết bị tập đáp ứng nhu cầu vận động suốt thời gian lưu trú.

Khu nghỉ dưỡng nằm ngay trên đảo Sentosa, giúp khách lưu trú dễ dàng kết nối với toàn hệ thống giải trí tại đảo, không cần di chuyển xa. Doanh nghiệp có thể tổ chức hoạt động kết nối trải dài từ bãi biển, công viên phiêu lưu đến các điểm tham quan như Singapore Oceanarium – một trong những trung tâm sinh vật biển lớn nhất thế giới, vừa ra mắt trong năm nay giúp đa dạng hóa các hoạt động hội nhóm.

Một góc hồ bơi với không gian thoáng đãng, xanh mát của khách sạn. Ảnh: Oasia Resort Sentonsa

Oasia Spa của resort cũng sở hữu nhiều giải thưởng về chất lượng dịch vụ, thiết kế, cả trong và ngoài nước. Nơi đây cung cấp các liệu trình toàn thân kết hợp kỹ thuật massage Thái, shiatsu Nhật Bản và Ấn Độ. Ẩm thực tại nhà hàng Bedrock Origin đề cao yếu tố dinh dưỡng, các món hải sản được khai thác có trách nhiệm với nhiều lựa chọn menu từ thực vật.

Thy An