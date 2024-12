Resort Việt trong 12 khách sạn phải ghé dịp Giáng sinh

Để có kỳ nghỉ Giáng sinh kỳ diệu gần Bắc Cực nhất có thể, Lonely Planet gợi ý du khách có thể chọn Paws Up Montana, Mỹ, trang trại rộng gần 150 km2. Vào mùa lễ hội cuối năm, nơi đây biến thành làng Ông già Noel.

Du khách có thể ngồi xe trượt tuyết có chó kéo để chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên với tuyết phủ trắng xóa, trượt tuyết xuyên quốc gia sang Canada, làm bánh gừng hoặc xem các tác phẩm bánh gừng ấn tượng do các chuyên gia làm. Gói 5 đêm gồm một nhà nghỉ gia đình sang trọng, các bữa ăn trong ngày, đồ uống dành cho một người có giá từ 500 USD. Ảnh: The Resort at Paws Up