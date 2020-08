Resort Phú Quốc đạt nhiều giải quốc tế

Năm 2020, khu nghỉ dưỡng đạt giải Best of the Best Awards do người dùng TripAdvisor bình chọn. Ngoài ra, hai nhà hàng Tempus Fugit và Pink Pearl nằm trong resort cũng vinh dự ở hạng mục "Travelers’ Choice Winner".

Đặc biệt hơn, Pink Pearl là nơi sở hữu bộ sưu tập hàng trăm loại rượu nổi tiếng thế giới, vừa giành giải "Best of Award of Excellence 2020" từ tạp chí về rượu Wine Spec-tator.