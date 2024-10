Resort Cam Ranh vào danh sách 'tốt nhất châu Á' 2025

Anam Cam Ranh là đại diện duy nhất tại Việt Nam xuất hiện trong danh sách 22 khách sạn hàng đầu thế giới tại châu Á, du khách nên nghỉ cho chuyến đi năm sau.

Ngày 16/10, Fodor's Travel, cẩm nang du lịch có tuổi đời gần 80 năm tại Mỹ, công bố 100 khách sạn tốt nhất thế giới 2025 (100 Most Incredible Hotels in the World).

100 khách sạn tốt nhất được chia theo 9 khu vực: Á, Âu, Phi, vùng Caribe, châu Đại Dương - Thái Bình Dương, Trung Đông, Mexico & Trung Mỹ, Nam Mỹ, Mỹ & Canada. Khu nghỉ dưỡng Anam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa là đại diện duy nhất của Việt Nam có trong danh sách, nằm trong hạng mục "22 khách sạn tốt nhất châu Á 2025".

Khu vực hồ bơi ở Anam Cam Ranh. Ảnh: Booking

Về cơ sở lưu trú 5 sao ở thành phố Cam Ranh, Fodor's Travel nhận xét đây là điểm đến có nét thẩm mỹ tinh tế, lối kiến trúc mang phong cách Pháp cổ điển pha trộn nét truyền thống của Việt Nam và tầm nhìn toàn cảnh ra đại dương. Tại đây, du khách có thể tìm thấy vẻ đẹp bình yên, nguyên sơ với những rặng dừa, hàng hoa sứ, bãi biển cát trắng. Tầm nhìn ngắm bình minh của resort được khách lưu trú chấm 5 trên 5 sao.

Khu nghỉ dưỡng có các nhà hàng phục vụ ẩm thực Việt và quốc tế, phù hợp với mọi lứa tuổi du khách cùng các tiện ích khác như spa, hồ bơi, các dịch vụ cá nhân hóa theo yêu cầu của khách. Giá phòng trong tháng 10 -11 (mùa thấp điểm du lịch ở Cam Ranh) tại Anam từ 5 triệu đồng.

Fodor’s Travel cho biết lựa chọn khách sạn cho danh sách cho năm 2025 "vô cùng khó khăn" vì số lượng khách sạn trên toàn thế giới đang đạt con số khổng lồ.

Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên Hợp Quốc ước tính có khoảng 700.000 khách sạn trên thế giới - từ bình dân đến siêu sang. Một số nguồn tin khác cho rằng số khách sạn có thể đạt tới gần một triệu hoặc nhiều hơn. Dù là con số nào đi nữa, điều chắc chắn là khách du lịch ngày nay đang có nhiều lựa chọn, theo Fodor's Travel.

Để đưa ra danh sách 100 khách sạn trên thế giới, đơn vị sản xuất cẩm nang du lịch hàng đầu thế giới đã làm việc với các nhà báo du lịch, chuyên gia khách sạn để thu hẹp phạm vi. Mỗi một khách sạn đều được các chuyên gia thẩm định, trực tiếp lưu trú, trải nghiệm mọi dịch vụ và đánh giá từ những vấn đề nhỏ. 100 khách sạn này đại diện cho 0,014% các cơ sở lưu trú tốt nhất hành tinh. Đó là lý do tạp chí đã không xếp hạng theo số thứ tự, mà xếp theo bảng chữ cái nhằm tôn vinh tất cả các đơn vị có tên vì "vào top 100 đã là một thành tích".

Tiêu chí lựa chọn dựa trên các yếu tố như phát triển du lịch bền vững, hứa hẹn mang lại cho khách trải nghiệm đáng nhớ, điểm đến thú vị, cảnh quan và kiến trúc đẹp và dịch vụ tốt nhất. Danh sách được coi như lời gợi ý dành cho các du khách muốn lựa chọn cơ sở lưu trú uy tín cho chuyến đi năm sau.

Trong 21 đại diện xuất sắc nhất châu Á 2025, Thái Lan và Nhật Bản cùng có 5 cơ sở lưu trú được vinh danh, tiếp đến là Ấn Độ, Indonesia, Mông Cổ, Maldives, Nepal và Malaysia.

Anh Minh (Theo Fodor's Travel)