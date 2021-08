‘Resident Evil’ bản mới hé lộ hình ảnh đầu tiên

“Resident Evil: Welcome to Raccoon City” bám sát cốt truyện gốc của trò chơi điện tử nổi tiếng.

Ngày 30/8, Sony công bố hình ảnh phim, cho thấy các nhân vật đang tiến vào dinh thự Spencer để điều tra. Hãng cũng tiết lộ tạo hình Lisa Trevor, quái vật kỳ dị là kết quả thí nghiệm của tập đoàn dược phẩm Umbrella. Phim do Sony Pictures Releasing phát hành, dự kiến ra mắt khán giả ngày 24/11.

Hình ảnh đầu tiên của dự án "Resident Evil: Welcome to Raccoon City". Ảnh: Sony

Tác phẩm lấy bối cảnh tại thành phố công nghiệp Raccoon, nơi Umbrella đặt trụ sở. Sau khi làm lây lan T-virus, Umbrella biến Raccoon thành vùng đất chết rồi bỏ trốn. Chris Redfield (Robbie Amell) và các thành viên trong biệt đội STARS được cử đi điều tra dinh thự Spencer - nơi cất giấu nhiều bí mật của Umbrella - nhưng đều mất tích. Em gái Chris, nữ sinh đại học Claire Redfield (Kaya Scodelario), quyết định vào Spencer tìm anh trai cùng cảnh sát Leon (Avan Jogia).

Kaya Scodelario là diễn viên người Anh, sinh năm 1992, nổi tiếng với series Skins (2007-2010, 2013), The Maze Runner (2014-2018). Avan Jogia sinh năm 1992, người Canada, được biết đến nhiều qua loạt sitcom Victorious (2010-2013), series Ghost Wars (2017-2018), Now Apocalypse (2019). Dàn diễn viên còn có: Hannah John-Kamen, Avan Jogia, Tom Hopper và Lily Gao.

Tạo hình quái vật trong phim. Ảnh: Sony

Đạo diễn kiêm biên kịch phim là Johannes Roberts - từng thực hiện 47 Meters Down (2017) và The Strangers: Prey at Night (2018). Trên IGN, Roberts cho biết tác phẩm không liên quan đến loạt phim của Paul W. S. Anderson mà bám sát nguyên tác từ thiết kế nhân vật đến cốt truyện. Anh nói: "Tôi bị ảnh hưởng nhiều bởi các phim như The Exorcist, Don't Look Now và The Shining". Robert muốn Raccoon giống như thị trấn trong Deer Hunter, còn cấu trúc gợi nhớ Assault on Precinct 13.

Resident Evil là video game Nhật Bản nổi tiếng của hãng Capcom phát hành từ năm 1996. Loạt phim chuyển thể gồm sáu phần do Paul W. S. Anderson đạo diễn và Milla Jovovich đóng chính cũng rất ăn khách. Phần đầu ra mắt năm 2002, gây tiếng vang với người hâm mộ thể loại kinh dị, giả tưởng, biến Milla Jovovich trở thành nữ anh hùng ấn tượng của màn bạc. Loạt phim thu về 1,2 tỷ USD toàn cầu, giữ kỷ lục là series dựa trên trò chơi điện tử có doanh thu cao nhất mọi thời.

15 năm loạt phim 'Resident Evil' khuấy đảo màn bạc Loạt phim "Resident Evil" của Paul W. S. Anderson từng khuấy đảo màn bạc. Video: Sony

Sơn Phước (Theo Screen Rant)