ReposiTrak ra mắt giải pháp truy xuất nguồn gốc tự động

MỹReposiTrak ra mắt giải pháp tự động giúp trung tâm phân phối đáp ứng quy định mà không cần tăng nhân sự.

ReposiTrak vừa giới thiệu giải pháp Touchless Traceability (truy xuất nguồn gốc không chạm) dành cho các trung tâm phân phối (DC), cho phép đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc mà không cần tăng thêm nhân sự hay nâng cấp hệ thống.

Là đơn vị vận hành mạng lưới truy xuất nguồn gốc thực phẩm và tuân thủ quy định lớn nhất thế giới, ReposiTrak tận dụng nền tảng SaaS quản lý tồn kho và giảm tình trạng hết hàng để tự động ghi nhận và quản lý mã lô (lot code) cùng dữ liệu vận chuyển.

Giải pháp này giúp khối chuỗi cung ứng lạnh và hàng nhạy cảm với nhiệt độ đảm bảo truy xuất chính xác đến từng lô hàng mà không làm chậm quy trình vận hành hay thêm bước quét thủ công. Bằng cách liên kết dữ liệu từ nhà cung cấp với dữ liệu vận chuyển tại DC, ReposiTrak loại bỏ nhu cầu quét từng thùng hay từng sản phẩm, đồng thời vẫn đảm bảo tuân thủ quy định và yêu cầu của các nhà bán lẻ.

ReposiTrak chuyên cung cấp các giải pháp quản lý chuỗi cung ứng, truy xuất nguồn gốc và tuân thủ an toàn thực phẩm cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ, phân phối và sản xuất thực phẩm. Ảnh: ReposiTrak

Phần lớn hệ thống quản lý kho (WMS) hiện nay chưa được thiết kế để lưu trữ mã truy xuất nguồn gốc (TLC) hoặc nguồn TLC theo quy định trong Đạo luật Hiện đại hóa an toàn thực phẩm (FSMA 204) của Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA). ReposiTrak lưu trữ dữ liệu này trên nền tảng đám mây bảo mật.

Độ chính xác dữ liệu là yếu tố then chốt với các đội xe lạnh vận chuyển hàng dễ hỏng. Theo ReposiTrak, 40% tệp truy xuất nguồn gốc nhận từ nhà cung cấp chứa lỗi, như sai mã định danh hoặc thiếu trường thông tin. Mỗi tệp đều được kiểm tra qua hơn 500 bước phát hiện và sửa lỗi tự động, giúp đảm bảo truy xuất đáng tin cậy mà không cần can thiệp thủ công.

"Cách tiếp cận của chúng tôi kết hợp dữ liệu từ hệ thống hiện có của nhà phân phối hoặc bán buôn với dữ liệu từ nhà cung cấp để tạo ra hồ sơ truy xuất nguồn gốc đầy đủ và chính xác", ông Randy Fields, Chủ tịch kiêm CEO ReposiTrak cho biết. "Đây là giải pháp đơn giản nhất để hoàn tất truy xuất nguồn gốc, không cần thêm thiết bị mới hay tăng khối lượng công việc cho đội ngũ tại trung tâm phân phối".

ReposiTrak là công ty công nghệ có trụ sở tại Mỹ, chuyên cung cấp các giải pháp quản lý chuỗi cung ứng, truy xuất nguồn gốc và tuân thủ an toàn thực phẩm cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ, phân phối và sản xuất thực phẩm. Doanh nghiệp vận hành mạng lưới truy xuất nguồn gốc và tuân thủ quy định lớn nhất thế giới, kết nối hàng nghìn nhà cung cấp, nhà bán lẻ và trung tâm phân phối. Các nền tảng SaaS của ReposiTrak giúp doanh nghiệp tối ưu quản lý tồn kho, giảm thất thoát hàng hóa, đảm bảo tính minh bạch và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm do cơ quan quản lý đề ra.

Như Ý (Theo Fleet Owner)