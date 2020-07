Reno4 Pro ghi dấu ấn về công nghệ sạc nhanh của Oppo

Với SuperVOOC 2.0 65W, Reno4 Pro là smartphone thương mại với tốc độ sạc nhanh hơn nhiều mẫu máy cao cấp trên thị trường.

Oppo đã giới thiệu công nghệ sạc nhanh 5V - 4A vào năm 2014 với Find 7. Ưu điểm "5 phút sạc, 2 giờ liên lạc" đã được chú ý rộng rãi. Kể từ đó, hãng tiếp tục đổi mới và đi đầu công nghệ sạc nhanh trong ngành. Đến nay, với Find X2 và Reno4 Pro sắp ra mắt, Oppo giữ vững vị thế tiên phong, khi thương mại smartphone có công nghệ sạc lên đến 65W, cho tốc độ sạc đầy pin chỉ vỏn vẹn 36 phút.

Những củ sạc mang công nghệ SuperVOOC của Oppo.

Một số nhà sản xuất điện thoại thông minh hầu như đều có biến thể sạc nhanh riêng. Tuy nhiên, Oppo nắm vị trí dẫn đầu và tiếp tục tối ưu hóa các giải pháp sạc nhanh để đưa vào các mẫu smartphone ở nhiều phân khúc khác nhau. Gần đây, Oppo cũng đã ra mắt công nghệ sạc đến 125W, nhưng chưa thương mại hoá.

Công nghệ VOOC độc quyền - sạc nhanh điện áp thấp

Kể từ 2012, smartphone màn hình cảm ứng lớn đã trở thành tiêu chuẩn, nhưng tiêu thụ năng lượng cao hơn. Điều này đặt ra nhu cầu dung lượng pin cao hơn, khiến thời gian sạc lâu hơn.

Với thử thách mới, Oppo phát triển giải pháp sạc của riêng mình. Khi tất cả các hãng nỗ lực tập trung vào sạc điện áp cao, dòng điện thấp. Nhưng sạc điện áp cao có giới hạn riêng. Vượt quá giới hạn 5V yêu cầu phải lắp đặt thiết bị giảm áp. Nắm bắt điều này, Oppo đã phát triển giải pháp sạc độc quyền - VOOC, với dòng điện cao, điện áp thấp.

VOOC đén nay đã trải qua bốn thế hệ.

Thế hệ đầu tiên của sạc nhanh VOOC trên Oppo Find7 vượt xa tốc độ sạc thông thường (5V - 1A) gấp 4 lần, đảm bảo đạt 75% pin sau 30 phút sạc. Bằng cách giới hạn điện áp ở mức 5V, VOOC loại bỏ sự cần thiết của bộ chuyển đổi và giúp quá trình sạc hiệu quả, an toàn và mát hơn. Kết quả là, 50 triệu điện thoại thông minh đã được bán trong năm 2015, chứng minh mức tăng trưởng 67% hàng năm cho Oppo.

Oppo SuperVOOC - tiếp tục phá vỡ giới hạn

Kể từ đó, sạc nhanh VOOC đã trở thành một trong những tiêu chuẩn công nghiệp cho công nghệ sạc nhanh smartphone. Sự nhấn mạnh liên tục vào trải nghiệm người dùng giúp Oppo vươn đến một tầm cao mới. Năm 2018, công nghệ SuperVOOC đã được giới thiệu trên phiên bản Find X Lamborghini. Công nghệ này có công suất sạc tối đa lên tới 50W. Từ VOOC đến SuperVOOC, Oppo đã mang lại một cuộc cách mạng về sạc nhanh.

Sự ra đời của việc sử dụng dữ liệu chuyên sâu và sự khởi đầu của 5G có nghĩa là các thiết bị và pin sẽ được đẩy đến giới hạn của chúng. Để đáp ứng nhu cầu này, Oppo đã đẩy nhanh kế hoạch ra mắt sản phẩm của mình với sự ra mắt của SuperVOOC 2.0 65W trong phiên bản Find X2. SuperVOOC 2.0 sạc đầy viên pin 4.000mAh chỉ trong khoảng 36 phút.

Reno4 Pro - smartphone tầm trung đầu tiên trang bị SuperVOOC 2.0

Kể từ khi ra mắt vào tháng 10/2019, SuperVOOC 2.0 mới đã được triển khai trên một số flagship của Oppo như Find X2, Find X2 Pro. Tính ổn định và an toàn của công nghệ này đã được đánh giá cao, khiến Oppo phải đưa công nghệ này xuống smartphone tầm trung mới nhất sắp ra mắt chính thức tại Việt Nam - Reno4 Pro.

Reno4 Pro trang b công nghệ SuperVOOC 2.0.

SuperVOOC 2.0 65W trên Reno4 Pro có thể sạc 4000mAh chỉ trong 36 phút. Nếu liên tục di chuyển trong ngày, tất cả những gì cần làm là dành 5 phút để sạc điện thoại bằng bộ sạc SuperVOOC 2.0 65W.

Ngoài SuperVOOC 2.0, Reno4 Pro còn trang bị một số tối ưu hóa để cải thiện thời lượng pin như: Chế độ tiết kiệm năng lượng, giúp kéo dài thời gian sử dụng pin hàng ngày trên điện thoại của bạn. Chế độ này cho phép 1,5 giờ thời gian trò chuyện WhatsApp chỉ với 5% pin, theo Oppo. Chức năng Chế độ Super Power Saving cho phép Reno4 Pro chỉ tiêu thụ khoảng 2% điện trong khoảng 8 giờ qua đêm.

Không chỉ nhanh mà còn an toàn

Thiết kế pin kép (dual-cell) sáng tạo của SuperVOOC 2.0 đảm bảo an toàn bằng cách tránh sự cần thiết phải giảm điện áp trong quá trình sạc. 10V được đưa vào pin được chia sẻ giữa hai pin 5V nối tiếp. Cách tiếp cận này tránh sự cần thiết phải giảm điện áp xuống 5V, do đó làm giảm hiệu ứng nóng máy khi sạc. Hãng còn sử dụng pin 3C trong Reno4 Pro, đây là tiêu chuẩn cao của ngành. Độ chính xác về công suất và điện trở của hai pin là điều cần thiết để có hiệu suất ổn định trong quá trình sạc và xả lâu dài.

Công nghệ sạc nhanh SuperVOOC ngoài tốc độ còn chú trọng tính an toàn.

Ngoài các tính năng an toàn này, hệ thống sạc flash VOOC còn thực hiện năm lớp bảo vệ - tất cả các nút, bao gồm bộ chuyển đổi, cáp USB, điện thoại di động và pin, được bảo vệ bởi các chip chuyên dụng. Tại mỗi nút, các chip này kiểm tra xem mức điện áp và mức hiện tại có nằm trong giới hạn cho phép hay không. Bất cứ khi nào có độ lệch so với giới hạn bình thường được phát hiện bởi một trong các nút, dòng điện sẽ bị tắt ngay lập tức. Reno4 Pro cũng nhận được chứng nhận hệ thống sạc nhanh an toàn của TÜV Rheinland.

