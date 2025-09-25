Regal Group và Đất Xanh Miền Trung hoạt động độc lập

Sau quá trình tái cấu trúc, Regal Group và Đất Xanh Miền Trung là hai pháp nhân độc lập, theo đuổi chiến lược riêng trên thị trường bất động sản.

Regal Group có tiền thân là Công ty cổ phần Đất Xanh Miền Trung. Năm 2023, doanh nghiệp đổi tên thành Regal Group, đặt mục tiêu trở thành tập đoàn phát triển bất động sản tiêu chuẩn quốc tế.

Cùng thời điểm đổi tên, thương hiệu "Đất Xanh Miền Trung" được chuyển giao cho Công ty Cổ phần Đô thị Thông minh Việt Nam (đơn vị từng là công ty con của Regal Group). Việc chuyển giao này cho phép Regal Group tập trung nguồn lực vào vai trò chủ đầu tư các dự án quy mô lớn, tiêu chuẩn toàn cầu. Các cổ đông sáng lập cũng đã thoái vốn tại Đất Xanh Miền Trung ngay sau đó.

Regal Group - Nhà phát triển bất động sản hạng sang có trụ sở tại 52-54 Võ Văn Kiệt, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Regal Group

Sau quá trình tái cấu trúc, mỗi thương hiệu xác lập hướng đi riêng, không còn trực thuộc hệ sinh thái chung. Regal Group ưu tiên phát triển sản phẩm hạng sang theo tiêu chuẩn quốc tế, tích hợp yếu tố ESG, hướng đến không gian sống bền vững. Hệ sinh thái dự kiến gồm Regal Homes, Regal Mall, Regal Hotels & Resorts... Chiến lược tập trung vào các khu đô thị phức hợp, căn hộ, shophouse, biệt thự ven sông - ven biển, đi kèm chuỗi tiện ích sức khỏe và giải trí.

Một số dự án doanh nghiệp đang triển khai và công bố gồm: Regal Legend (Đồng Hới), Regal Capital (Huế), Regal OneRiver, Regal Victoria, Regal Complex, Regal Pavillon (Đà Nẵng), Regal Heritage (Hội An), Regal Maison (Tuy Hòa). Đơn vị cũng ra mắt thương hiệu lễ hội Legend Fest và đặt mục tiêu hoàn tất các thủ tục cần thiết để trở thành công ty đại chúng, hướng tới niêm yết vào cuối năm 2025.

Công ty cổ phần kinh doanh và đầu tư Đất Xanh Miền Trung là đơn vị môi giới và phân phối có trụ sở tại Đà Nẵng. Ảnh: Đất Xanh Miền Trung

Trong khi đó, Công ty cổ phần kinh doanh và đầu tư Đất Xanh Miền Trung hiện đặt trụ sở tại 386 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, Đà Nẵng. Đơn vị duy trì thế mạnh môi giới, tư vấn và phân phối bất động sản thông qua hệ thống sàn giao dịch. Ngoài phân phối, doanh nghiệp vẫn có thể tham gia đầu tư - phát triển dự án theo hình thức liên doanh, liên kết với các đối tác. Ở một số dự án, Regal Group lựa chọn Đất Xanh Miền Trung làm đại lý bán hàng.

Đại diện hai bên cho biết, việc tách bạch thương hiệu, giúp mỗi doanh nghiệp tập trung vào lợi thế riêng. Regal Group với vai trò chủ đầu tư phân khúc cao cấp, hướng đến tiêu chuẩn quốc tế; Đất Xanh Miền Trung với vai trò môi giới - phân phối chuyên nghiệp. Việc này đồng thời làm rõ cấu trúc sở hữu, hạn chế sự nhầm lẫn trên thị trường.

Song Anh