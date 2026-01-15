Regal Group tổ chức lễ ra quân dự án Regal Park View

Lễ ra quân dự án Regal Park View do Regal Group tổ chức ngày 15/1 tại Đã Nẵng, thu hút hơn 300 nhân viên kinh doanh từ các sàn giao dịch bất động sản.

Tại sự kiện, đại diện Regal Group cho biết, vùng đất Tây Bắc Đà Nẵng đang chuyển từ vai trò vùng dự trữ sang khu vực phát triển, nhờ loạt động lực hạ tầng quy mô lớn. Nổi bật là siêu cảng Liên Chiểu, định hướng hình thành trung tâm logistics và khu thương mại tự do, cùng các dự án giao thông kết nối liên vùng.

Các chuyên viên kinh doanh tại lễ ra quân dự án. Ảnh: Regal Group

Theo ông Trần Ngọc Thái, Phó tổng giám đốc Regal Group, khi quỹ đất trung tâm và ven biển dần hạn chế, dòng vốn có xu hướng dịch chuyển về Tây Bắc - nơi còn dư địa phát triển dài hạn. "Đây được xem là cực tăng trưởng mới của thành phố, theo đó, Regal Park View nhiều tiềm năng để đón giai đoạn đầu của chu kỳ", ông Thái nói.

Ngoài logistics, khu vực này còn hưởng lợi từ dòng vốn FDI, định hướng phát triển metro đô thị và trục cảnh quan kinh tế ven vịnh Đà Nẵng. Những yếu tố này tạo nền tảng cho nhu cầu thương mại - dịch vụ khi dân cư và hoạt động kinh tế gia tăng theo thời gian.

Ông Trần Ngọc Thái phân tích thị trường Tây Bắc Đà Nẵng. Ảnh: Regal Group

Regal Park View gồm 54 căn shophouse, tổng vốn đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng. Các căn được xây dựng sẵn, cao 4 tầng, diện tích sàn mỗi căn khoảng 700 m2. Thiết kế hai mặt tiền phù hợp nhiều mô hình khai thác như bán lẻ, dịch vụ hoặc cho thuê lưu trú.

Regal Group sử dụng đá Marble tự nhiên nhập khẩu cho toàn bộ mặt ngoài cùng hệ nhôm kính tiêu chuẩn Envirocron 2604, sơn nước PPG bảo hành 35 năm và kính hộp Low-E giúp tối ưu năng lượng, cách âm. Chủ đầu tư cho biết, dự án sở hữu pháp lý hoàn chỉnh và có thể đưa vào vận hành ngay sau bàn giao.

Dự án nằm tại tâm điểm của đại đô thị Dragon City Park. Ảnh: Regal Group

Dự án nằm trong đại đô thị Dragon City Park, được quy hoạch bởi Surbana. Theo lộ trình công bố từ chủ đầu tư, từ quý I năm nay, khu vực sẽ triển khai các cây cầu kết nối nội khu, đồng thời khởi công các khối chung cư cao tầng. Cuối năm, nơi đây dự kiến có thêm trường học và trung tâm thương mại.

Giai đoạn 2027-2030, hạ tầng khung được hoàn thiện, các phân khu thương mại tiếp tục mở rộng để đón làn sóng cư dân mới. Khi toàn khu vận hành ổn định, Dragon City Park được định hướng trở thành đô thị tích hợp.

Dãy shophouse dự án. Ảnh: Regal Group

Theo chủ đầu tư, trong bối cảnh thị trường bước sang chu kỳ chọn lọc, các sản phẩm đã hình thành, gắn với hạ tầng và quy hoạch rõ ràng trở thành lựa chọn an toàn hơn đối với nhà đầu tư trung và dài hạn. Tại sự kiện, Regal Group cũng công bố một số chính sách bán hàng trong giai đoạn đầu nhằm thu hút khách hàng, nhà đầu tư.

Song Anh