Regal Group ra mắt tòa căn hộ kết hợp mô hình flagship

Đà NẵngTòa Mira thuộc khu phức hợp Regal Complex vừa được Regal Group ra mắt với điểm nhấn mô hình flagship kết hợp trong tòa căn hộ.

Trên thế giới, flagship store được xem là nơi nhận diện của nhiều thương hiệu, nơi kết hợp không gian kiến trúc, trải nghiệm và dịch vụ theo tiêu chuẩn riêng. Các tuyến phố như Fifth Avenue (New York), Champs-Élysées (Paris) hay Ginza (Tokyo) đều trở thành điểm đến nhờ sự xuất hiện của mô hình này. Tại châu Á, IconSiam (Bangkok) cũng thu hút lượng lớn du khách nhờ tập trung nhiều cửa hàng chủ lực của các thương hiệu quốc tế.

Các flagship store thường sở hữu vị trí đắc địa, diện tích lớn và thiết kế mang tính biểu tượng. Lợi thế của mô hình này khi nằm trong những tòa căn hộ là sự kết nối giữa nơi ở và không gian trải nghiệm thương hiệu.

Mô hình flagship store với sự góp mặt của những thương hiệu hàng đầu thế giới tại IconSiam Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Iconsiam

Theo Regal Group, tại Việt Nam, mô hình flagship trong tòa căn hộ chưa phổ biến vì yêu cầu đầu tư cao và việc dành trọn khối đế cho một không gian lớn đôi khi khó quản lý vận hành. Ngoài ra, việc từ bỏ lợi ích ngắn hạn để đảm bảo tiêu chuẩn vận hành quốc tế khiến mô hình này chỉ xuất hiện ở số ít dự án có định hướng phát triển dài hạn.

Tuy nhiên, sự mở rộng của tầng lớp thu nhập cao kéo theo nhu cầu tiếp cận không gian sống gắn với trải nghiệm thương hiệu và dịch vụ cao cấp tăng mạnh. Tại Đà Nẵng, tòa Mira thuộc khu phức hợp Regal Complex được Regal Group phát triển theo định hướng này.

Mira tower được chủ đầu tư Regal Group đưa mô hình flagship về đặt tại khối đế Regal Mall. Ảnh: Regal Complex

Khối đế thương mại Regal Mall được xem là điểm nhấn của tòa tháp, có diện tích ba tầng khoảng 8.000 m2 và dự kiến bố trí 6 flagship store. Hệ thống dịch vụ bên trong bao gồm nhà hàng fine dining, trải nghiệm ẩm thực Nhật Bản Omakase, thương hiệu cà phê Starbucks, siêu thị Winmart và trường mầm non quốc tế, hướng đến việc hình thành một không gian sinh hoạt - dịch vụ liên tục cho cư dân và khách vãng lai.

Điểm khác biệt của Mira nằm ở việc dành trọn tầng hai làm không gian wellness. Ba trung tâm wellness spa được bố trí tách biệt, mô phỏng "ốc đảo trị liệu" với mục tiêu tạo không gian chăm sóc thân, tâm, trí cho cư dân theo tiêu chuẩn quốc tế. Chủ đầu tư kỳ vọng không gian này giúp cư dân thuận tiện tiếp cận các dịch vụ phục hồi năng lượng ngay trong nội khu.

Tòa tháp Mira còn dành một phần diện tích lớn để xây dựng không gian wellness cao cấp. Ảnh: Regal Complex

Tầng ba của tòa tháp được thiết kế như khu vực dành riêng cho cộng đồng cư dân, gồm phòng gym, khu yoga riêng tư, kid’s club, không gian kết nối cộng đồng Regal Exclusive, khu coffee lounge và Regal Bar. Bể bơi vô cực Mira Pool ôm trọn hướng nhìn biển là điểm nhấn của khu tiện ích tầng này.

Theo Regal Group, mỗi tầng tại Mira được xây dựng như một khu trải nghiệm độc lập để cư dân có thể đáp ứng hầu hết nhu cầu sinh hoạt mà không cần rời khỏi tòa nhà.

Phối cảnh tòa Mira, tháp căn hộ cuối cùng của khu phức hợp Regal Complex tại khu vực Nam Đà Nẵng. Ảnh: Regal Complex

Mira ra mắt dịp cuối năm và là tòa cuối cùng trong tổ hợp Regal Complex. Tòa Mira được xem là cơ hội cuối cho khách hàng quan tâm đến Regal Complex tại khu vực Nam Đà Nẵng. Dự án gồm 418 căn hộ trên khu đất bốn mặt tiền, trong đó khoảng 80% căn có tầm nhìn hướng sông, biển.

Các căn hộ được thiết kế theo tiêu chuẩn chung của Regal Complex với trần cao 3,6 m, sảnh đón 5 sao cao 8-10 m và diện tích 90-150 m2. Regal Group cho biết, các thông số kỹ thuật này được áp dụng xuyên suốt nhằm tạo sự đồng nhất cho hệ sinh thái sản phẩm.

Song Anh