Regal Group đặt kế hoạch doanh thu 15.000 tỷ đồng năm 2026

Regal Group công bố lộ trình phát triển với mục tiêu doanh thu 15.000 tỷ đồng, thông qua triển khai loạt dự án nhà ở, thương mại và bất động sản nghỉ dưỡng tại miền Trung.

Chuỗi dự án tại trung tâm Đà Nẵng

Đầu năm, Regal Group giới thiệu ra thị trường các bộ sưu tập bất động sản giới hạn. Nguồn cung được doanh nghiệp kiểm soát với các dự án như đất nền Yên Thế Bắc Sơn, Regal Victoria, Regal Palm, Regal Pavillon và căn hộ Regal Suites Ngô Quyền. Đây là nhóm sản phẩm hướng đến nhóm khách hàng đầu tư mô hình lưu trú, căn hộ cho thuê hoặc biệt thự dịch vụ.

Nửa cuối năm, đơn vị tiếp tục mở rộng danh mục dự án với Regal Suites Hải Vân gồm 54 căn mang phong cách kiến trúc châu Âu cổ điển. Mỗi căn có 4 tầng, chiều cao thông tầng lên đến 7,5 m. Các căn hộ được phát triển theo mô hình đa công năng thương mại - lưu trú - trải nghiệm, hướng tới nhóm khách hàng cao cấp và khách du lịch có nhu cầu lưu trú dài hạn.

Tập trung phát triển hệ sinh thái wellness trong quý II

Giai đoạn trọng tâm trong kế hoạch năm dự kiến rơi vào quý II, khi tập đoàn giới thiệu hai dự án gồm Regal Complex và bộ sưu tập biệt thự The Palace.

Regal Complex gồm hai tòa tháp Embassy và Mira, được định hướng phát triển thành tổ hợp trung tâm thương mại thế hệ mới kết hợp mô hình căn hộ Flagship. Ảnh: Regal Group

Regal Complex tích hợp hệ thống tiện ích wellness (sức khỏe), từ không gian chăm sóc sức khỏe, thể thao, thư giãn đến các khu vực trải nghiệm phong cách sống. Chủ đầu tư cho biết, dự án hướng tới mô hình "thành phố wellness thẳng đứng", nơi cư dân có thể tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong cùng khu phức hợp. Công trình cũng gắn với trung tâm thương mại Regal Mall.

Cùng thời điểm, bộ sưu tập biệt thự The Palace tại khu compound Regal Victoria dự kiến ra mắt thị trường. Dự án gồm 22 căn với thiết kế riêng cho từng sản phẩm và hệ thống an ninh nhiều lớp.

The Palace sở hữu tầm nhìn panorama bao trọn hệ sinh thái sông, biển và sân golf. Ảnh: Regal Group

Mở rộng danh mục đầu tư trong quý III

Quý III, doanh nghiệp sẽ triển khai căn hộ cao tầng Regal Residence Đồng Hới tại khu đô thị du lịch quốc tế Regal Legend. Dự án bổ sung nguồn cung căn hộ cao cấp cho khu vực Đồng Hới - nơi đang ghi nhận đà tăng trưởng du lịch và dịch vụ.

Song song, tập đoàn cũng giới thiệu dòng sản phẩm thấp tầng Regal Suites Hoàng Vân - mô hình bất động sản đa công năng kết hợp nhà ở, kinh doanh và lưu trú. Theo đơn vị, mô hình này đang là xu hướng bất động sản mới tại các thành phố du lịch, khi vừa đáp ứng nhu cầu sống, vừa gia tăng khả năng khai thác dòng tiền từ dịch vụ lưu trú và thương mại.

Khu đô thị Regal Legend được xây dựng theo mô hình khu đô thị điểm đến tích hợp đa năng từ lưu trú, thương mại, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe. Ảnh: Regal Group

Giới thiệu hai dự án đô thị sức khỏe trong quý IV

Cuối năm, Regal Group sẽ giới thiệu hai dự án gắn với xu hướng bất động sản chăm sóc sức khỏe. Regal Heritage Retreat Hội An được định hướng phát triển thành khu đô thị kết hợp nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm văn hóa địa phương. Dự án hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm môi trường sống gần thiên nhiên.

Trong khi đó, Regal Capital Huế được phát triển theo mô hình đô thị gắn với trị liệu và chăm sóc tinh thần, lấy cảm hứng từ văn hóa và cảnh quan của cố đô.

Theo doanh nghiệp, việc phát triển các dự án theo mô hình wellness và healing (chữa lành) nhằm đón đầu xu hướng bất động sản gắn với sức khỏe đang được nhiều thị trường quốc tế quan tâm.

Regal Capital Huế được kỳ vọng trở thành điểm đến dành cho những trải nghiệm nghỉ dưỡng trị liệu, chăm sóc tinh thần và phục hồi sức khỏe theo xu hướng wellness. Ảnh: Regal Group

Regal Group cho biết mục tiêu doanh thu 15.000 tỷ đồng năm nay nằm trong chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp. Trong tầm nhìn 15 năm, tập đoàn hướng tới xây dựng hệ sinh thái "Regal Lifestyle", tích hợp các dịch vụ lưu trú, ẩm thực, giải trí và chăm sóc sức khỏe.

Ông Trần Ngọc Thái, Phó tổng giám đốc Regal Group, cho biết doanh nghiệp đang trong giai đoạn tăng tốc. "Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là phát triển dự án bất động sản mà còn tạo ra các không gian sống bền vững, nơi giá trị tài sản và chất lượng sống của cư dân được duy trì lâu dài", ông nói.

Song Anh