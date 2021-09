Regal Food hợp tác với các nhà cung ứng thực phẩm hàng đầu

Nhằm mang tới nguồn thực phẩm chất lượng cho khách hàng, hệ thống siêu thị Regal Food thuộc Đất Xanh Miền Trung hợp tác với hàng loạt nhà cung ứng thực phẩm cao cấp.

Tiên phong mang ẩm thực tinh hoa châu Âu về Việt Nam

Những năm gần đây, mô hình siêu thị - nhà hàng được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng thay vì đi chợ truyền thống. Tiêu biểu như các chuỗi siêu thị của Hàn Quốc, Nhật Bản đều sở hữu mảng ẩm thực rất mạnh, tạo nhiều dấu ấn trong lòng người tiêu dùng.

Phối cảnh minh hoạ siêu thị Regal Food.

Với xu hướng đó, Đất Xanh Miền Trung cho ra đời chuỗi siêu thị Regal Food đầu tiên tại dự án Regal Victoria tiên phong trong việc mang ẩm thực tinh hoa chuẩn châu Âu về Việt Nam. Thương hiệu được đầu tư chỉn chu về trang thiết bị, thực phẩm, cách chế biến lẫn phong cách phục vụ mang đẳng cấp châu Âu.

Phối cảnh không gian mua sắm bên trong siêu thị Regal Food.

Khác với các kênh bán lẻ truyền thống, Regal Food mang đến không gian trải nghiệm mới với mô hình "All in one" bao gồm không gian mua sắm đẳng cấp; nhà hàng thưởng thức món ăn Châu Âu; không gian thưởng thức cafe, trà ngay bên bể bơi; không gian Yoga và Kid Art; không gian Vip Cigar - Rượu vang bởi nguồn hàng chính hãng. Ngoài ra, lần đầu tiên tại Việt Nam, Regal Food cung cấp dịch vụ dạy nấu ăn miễn phí cho gia đình và dịch vụ "Book Chef at Home" bất cứ khi nào.

Một số sản phẩm sẽ xuất hiện tại siêu thị Regal Food.

Mua sắm tại Regal Food, khách hàng không chỉ được tiếp cận nguồn thực phẩm có xuất xứ rõ ràng, được kiểm định nghiêm ngặt đầu vào, mà còn được trải nghiệm không gian mua sắm đẳng cấp. Dựa trên ý tưởng thiết kế kiến trúc độc đáo từ tương lai, Đất Xanh Miền Trung lựa chọn những vật liệu cao cấp như đá mài Gratino, trần vô cực, bê tông hiệu ứng, phủ kim loại, nhôm kín phủ Double Low-E cùng hàng loạt trang thiết bị nhập khẩu tiêu chuẩn châu Âu mang tính thẩm mỹ cao, áp dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường.

Hội tụ các thương hiệu cung ứng thực phẩm hàng đầu

Đến với Regal Victoria, cư dân còn được trải nghiệm hàng loạt tiện ích ngay bên thềm nhà. Nơi đây Đất Xanh Miền Trung đầu tư toàn bộ dịch vụ, sản phẩm đến từ những nhà cung ứng hàng đầu trong và ngoài nước như: Công ty TNHH An Nam Fine Food; Classic Fine Food; NewViet Dairy; Malthop – Winecellar và Avanti – Group.

Tại Regal Food, tất cả sản phẩm được lựa chọn đều có một câu chuyện riêng. Gạo lứt thuần tự nhiên nhưng không chứa asen; sữa chua Hy Lạp cô đặc cùng một trọng lượng nhưng giá trị dinh dưỡng gấp 3 bình thường; các loại thịt cấp đông tiêu chuẩn châu Âu giữ lại 90% hương vị, dễ bảo quản, không vi khuẩn; thịt lợn muối Iberico ngon nhất thế giới; cigar thượng hạng; các loại rượu vang có tuổi đời hàng chục năm nhập khẩu trực tiếp châu Âu, bánh kẹo ngoại nhập và hàng trăm loại gia vị khác nhau...

Các loại thực phẩm được cung cấp bởi NewViet Dairy đảm bảo xuất xứ, nguồn gốc rõ ràng.

Regal Food còn cung cấp thông tin về xuất xứ, giá trị dinh dưỡng, phương pháp bảo quản bởi đội ngũ nhân viên có chuyên môn cao, am hiểu tường tận các sản phẩm. Thông qua đó, khách hàng sẽ có được thêm kiến thức đa chiều nhằm nâng cao sức khỏe, cải thiện bệnh tật và cảm nhận tường tận tinh hoa ẩm thực.

Trong tương lai, hệ thống siêu thị Regal Food sẽ có mặt tại tất cả dự án của Đất Xanh Miền Trung để phục cư dân dự án và các vùng phụ cận. Với mong muốn đáp ứng tất cả nhu cầu của khách hàng. Regal Food còn phục vụ online qua các kênh thương mại điện tử như: Shopee, Lazada, Tiki và giao hàng nhanh trong 30 phút với Grab, Beamin, Now...

Chiến lược hợp tác này nhằm mang đến tổ hợp tiện ích độc quyền dành cho cư dân của Đất Xanh Miền Trung, không chỉ sống tiện nghi mà còn được tiếp cận nguồn thực phẩm hữu cơ nhập khẩu và thưởng thức tinh hoa ẩm thực được chế biến từ đầu bếp đến từ đầu bếp của khách sạn 5 sao trên thế giới.

(Nguồn: Đất Xanh Miền Trung)