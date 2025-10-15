Redmi Pad 2 Pro - tablet 12 inch giá 8 triệu đồng

Máy không có cảm biến vân tay, chỉ sử dụng mật khẩu và nhận diện khuôn mặt. Xiaomi vẫn trang bị 4 loa hỗ trợ Dolby Atmos cho tablet tầm trung của mình. Với kích thước lớn, loa cho âm lượng lớn với âm thanh có chi tiết tốt, tách bạch.



Pin là điểm ấn tượng của sản phẩm khi có dung lượng 12.000 mAh, thuộc hàng lớn nhất hiện nay. Theo Xiaomi, máy có thể phát video liên tục hơn 14 tiếng, đọc sách hơn 16 tiếng hoặc nghe nhạc lên đến 105 tiếng. Người dùng còn có thể sử dụng Redmi Pad 2 Pro như một viên pin dự phòng với công suất lên đến 27 W. Điểm trừ là sạc nhanh hỗ trợ chỉ 33 W, thời gian sạc đầy pin là hai tiếng.