Redmi Pad 2 Pro - tablet 12 inch giá 8 triệu đồng

Redmi Pad 2 Pro gồm hai phiên bản Wi-Fi và 5G với mức giá 8-10 triệu đồng, cạnh tranh với các model thế hệ cũ như Huawei MatePad 11.5 hay iPad A16. Xiaomi bán kèm case bảo vệ kiêm bàn phím, củ sạc nhanh 33 W và cáp kết nối.
Đây là tablet có màn hình lớn nhất của Xiaomi cũng như trong tầm giá với kích thước 12,1 inch, độ phân giải 2.5K và tần số quét 120 Hz. Màn hình hiển thị hình ảnh, tài liệu với chi tiết cao, màu sắc chính xác, độ tương phản rộng. Tuy nhiên, độ sáng 600 nit chưa cao, dễ bị chói khi sử dụng trực tiếp dưới nắng.
Sản phẩm giữ ngôn ngữ thiết kế tương tự các tablet khác của hãng ra mắt trong năm với mặt lưng và cạnh vát phẳng, cụm camera dạng viên thuốc. Nhược điểm là máy dày và nặng với số đo 7,5 mm và 610 gram, nên việc cầm và sử dụng trong thời gian dài không thoải mái, trong khi phẩn lớn tablet hiện nay nặng khoảng 500 gram.
Case bảo vệ kiêm bàn phím đi kèm được đánh giá phụ kiện đáng giá. Bàn phím kích thước lớn, hành trình phím dài, độ nảy tốt, nhưng không có touchpad. Do giá rẻ, bàn phím này chỉ kết nối với Redmi Pad 2 Pro bằng Bluetooth và phải sạc riêng nên dày hơn so với các model cao cấp dùng kết nối nam châm.
Tablet chạy Xiaomi HyperOS 2 dựa trên Android 15. Màn hình lớn giúp sản phẩm hoạt động đa nhiệm tốt, hỗ trợ WPS dành cho công việc. Nhưng giống các mẫu tablet tầm trung, sản phẩm chưa trang bị bộ công cụ AI mà chỉ tích hợp Gemini. Một điểm cộng là khả năng kết nối và chia sẻ liền mạch như đồng bộ clipboard, chia sẻ mạng di động, nhận cuộc gọi trực tiếp... với hệ sinh thái sản phẩm của Xiaomi từ smartphone, laptop, TV, tai nghe.
Bút cảm ứng là trang bị không thể thiếu trên các mẫu tablet hiện tại. Kích thước Redmi Smartpen nhỏ gọn như bút chì, cho cảm giác cầm và sử dụng thuận tiện. Tuy nhiên, màn hình dạng trơn chưa cho trải nghiệm sử dụng viết tốt bằng màn hình nhám và người dùng phải kết nối thủ công với bút này giống bàn phím.
Hai camera trước và sau có cùng độ phân giải 8 megapixel. Thông số này chủ yếu dùng cho việc gọi video call và chụp hình ảnh lưu lại thông tin.
Redmi Pad 2 Pro trang bị chip Snapdragon 7s Gen 4. Trong đó, phiên bản RAM 6 GB bộ nhớ trong 128 GB có hai tùy chọn kết nối là Wi-Fi và 5G, phiên bản RAM 8 GB, bộ nhớ trong 128 GB chỉ có kết nối Wi-Fi. Phiên bản 5G hỗ trợ cả Sim vật lý và eSim. Cấu hình này giúp máy hoạt động mượt, hỗ trợ các ứng dụng công việc, giải trí.
Máy không có cảm biến vân tay, chỉ sử dụng mật khẩu và nhận diện khuôn mặt. Xiaomi vẫn trang bị 4 loa hỗ trợ Dolby Atmos cho tablet tầm trung của mình. Với kích thước lớn, loa cho âm lượng lớn với âm thanh có chi tiết tốt, tách bạch.
Pin là điểm ấn tượng của sản phẩm khi có dung lượng 12.000 mAh, thuộc hàng lớn nhất hiện nay. Theo Xiaomi, máy có thể phát video liên tục hơn 14 tiếng, đọc sách hơn 16 tiếng hoặc nghe nhạc lên đến 105 tiếng. Người dùng còn có thể sử dụng Redmi Pad 2 Pro như một viên pin dự phòng với công suất lên đến 27 W. Điểm trừ là sạc nhanh hỗ trợ chỉ 33 W, thời gian sạc đầy pin là hai tiếng.