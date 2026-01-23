Redmi Note 15 Pro+ 5G - smartphone bền nhất của Xiaomi

Đây là model đắt nhất trong dòng Redmi Note 15 mới ra mắt tại thị trường Việt Nam. Khác với Redmi Note 15 và 15 Pro có hai phiên bản 4G và 5G, mẫu Redmi Note 15 Pro+ chỉ có kết nối 5G. Giá máy 13 triệu đồng, chung phân khúc với Oppo Reno 15F và Samsung Galaxy A56.
Đây là model đắt nhất trong dòng Redmi Note 15 mới ra mắt tại thị trường Việt Nam. Khác với Redmi Note 15 và 15 Pro có hai phiên bản 4G và 5G, mẫu Redmi Note 15 Pro+ chỉ có kết nối 5G. Giá máy 13 triệu đồng, chung phân khúc với Oppo Reno 15F và Samsung Galaxy A56.
Điểm ấn tượng của sản phẩm là độ bền, khi Redmi Note 15 Pro+ có thể xem là smartphone thiết kế mỏng nhưng bền nhất hiện nay. Sản phẩm chịu được thả rơi từ độ cao trên 2 m, va đập vào vật cứng, chống trầy xước nhờ trang bị mặt kính Xiaomi Longjing và khả năng kháng nước IP69K có thể ngâm trong nước nóng.
Xiaomi thay đổi nhiều chi tiết trong thiết kế máy. Trong khi thế hệ trước sử dụng thiết kế bo cong hai mặt ôm sát khung sườn tạo cảm giác mỏng, 15 Pro+ có thiết kế màn hình và mặt lưng cong đều nhẹ bốn cạnh, giống các model cao cấp, khung viền cũng được làm vuông vắn và vát phẳng. Máy cho cảm giác chắc chắn, đầm tay và ít trơn trượt hơn so với bản tiền nhiệm. Phiên bản mặt lưng da vẫn cho cảm giác cầm tốt nhất, hai bản xanh và đen có mặt lưng bằng kính được làm mờ ít bám vân tay hơn trước. Điểm trừ là vẫn sử dụng chất liệu bằng nhựa thay vì kim loại cho khung viền dù có mức giá 13 triệu đồng.
Xiaomi thay đổi nhiều chi tiết trong thiết kế máy. Trong khi thế hệ trước sử dụng thiết kế bo cong hai mặt ôm sát khung sườn tạo cảm giác mỏng, 15 Pro+ có thiết kế màn hình và mặt lưng cong đều nhẹ bốn cạnh, giống các model cao cấp, khung viền cũng được làm vuông vắn và vát phẳng. Máy cho cảm giác chắc chắn, đầm tay và ít trơn trượt hơn so với bản tiền nhiệm. Phiên bản mặt lưng da vẫn cho cảm giác cầm tốt nhất, hai bản xanh và đen có mặt lưng bằng kính được làm mờ ít bám vân tay hơn trước. Điểm trừ là vẫn sử dụng chất liệu bằng nhựa thay vì kim loại cho khung viền dù có mức giá 13 triệu đồng.
Màn hình cong đều bốn cạnh của Redmi Note 15 Pro+ cho cảm giác sử dụng thoải mái hơn nhiều so với màn hình cong tràn hai cạnh của thế hệ trước. Mặt kính mới cũng giúp tăng độ bền và có thể dán được kính cường lực. Kích thước màn hình cũng tăng từ 6,67 lên 6,83 inch, lớn nhất phân khúc. Các thông số khác như độ phân giải 1,5K, tần số quét 120 Hz không khác biệt. Máy vẫn hỗ trợ đầy đủ công nghệ hiện thị như HDR10+, Dolby Vision và hiển thị 100% DCI-P3.
Màn hình cong đều bốn cạnh của Redmi Note 15 Pro+ cho cảm giác sử dụng thoải mái hơn nhiều so với màn hình cong tràn hai cạnh của thế hệ trước. Mặt kính mới cũng giúp tăng độ bền và có thể dán được kính cường lực. Kích thước màn hình cũng tăng từ 6,67 lên 6,83 inch, lớn nhất phân khúc. Các thông số khác như độ phân giải 1,5K, tần số quét 120 Hz không khác biệt. Máy vẫn hỗ trợ đầy đủ công nghệ hiện thị như HDR10+, Dolby Vision và hiển thị 100% DCI-P3.
Cụm camera được thiết kế lại dù vẫn dùng đảo camera lớn ở giữa mặt lưng, nhưng các ống kính và đèn flash được bố trí tách rời thay vì trong một mặt kính lớn. Điểm này giúp tăng độ bền cụm camera khi bị va đập và tránh bám vân tay khi chạm vào như thế hệ trước. Máy cũng chỉ còn hai camera sau với cảm biến chính 200 megapixel và ống góc siêu rộng 8 megapixel. Với độ phân giải lớn, máy có khả năng zoom 2x và 4x. Tuy nhiên, chất lượng chụp zoom chỉ không bị suy giảm trong điều kiện ánh sáng tốt, còn khi chụp thiếu sáng, độ chi tiết giảm rõ. Bù lại khi chụp thông thường, máy cho chất lượng ảnh đẹp với độ chi tiết cao, ít nhiễu, màu sắc trung thực.
Cụm camera được thiết kế lại dù vẫn dùng đảo camera lớn ở giữa mặt lưng, nhưng các ống kính và đèn flash được bố trí tách rời thay vì trong một mặt kính lớn. Điểm này giúp tăng độ bền cụm camera khi bị va đập và tránh bám vân tay khi chạm vào như thế hệ trước. Máy cũng chỉ còn hai camera sau với cảm biến chính 200 megapixel và ống góc siêu rộng 8 megapixel. Với độ phân giải lớn, máy có khả năng zoom 2x và 4x. Tuy nhiên, chất lượng chụp zoom chỉ không bị suy giảm trong điều kiện ánh sáng tốt, còn khi chụp thiếu sáng, độ chi tiết giảm rõ. Bù lại khi chụp thông thường, máy cho chất lượng ảnh đẹp với độ chi tiết cao, ít nhiễu, màu sắc trung thực.
Redmi Note 15 Pro + là mẫu smartphone đầu tiên trang bị chip Snapdragon 7s Gen 4, dung lượng RAM 12 GB và bộ nhớ trong 256 GB. So với các đối thủ, smartphone của Xiaomi vượt trội ở chip xử lý. Các mẫu smartphone Android tầm giá trên 10 triệu đồng ra mắt từ cuối năm 2025 đều có RAM từ 12 GB để hỗ trợ tốt cho AI. Trải nghiệm thực tế, máy xử lý mượt các tác vụ AI, chơi mượt những game phổ biến như PUBG Mobile hay Liên Quân Mobile ở thiết lập cấu hình cao.
Redmi Note 15 Pro+ có độ dày 7,9-8,2 mm tùy phiên bản, mỏng hơn nhiều mức 8,7 mm của thế hệ trước. Bên cạnh đó, nhờ sử dụng pin silicon-carbon, dung lượng pin cũng tăng từ 5.110 lên 6.500 mAh. Dù chưa phải dung lượng cao nhất trong phân khúc hiện nay, pin của máy đáp ứng thoải mái cho người dùng đến 2 ngày với thời gian onscreen khoảng 8 tiếng mỗi ngày. Công suất sạc nhanh giảm từ 120 W xuống còn 100 W nhưng nhờ công nghệ HyperCharge, máy vẫn có thể sạc đầy pin từ 0% lên 100% trong 35-40 phút. Xiaomi cho biết pin vẫn duy trì được 80% dung lượng sau 1.600 chu kỳ sạc, tương đương 4-5 năm sử dụng. Máy còn có loa stereo kép, hỗ trợ Dolby Atmos và âm thanh Hi-Res.
Tương tự các smartphone khác của Xiaomi, máy chạy HyperOS. Xiaomi hợp tác với Google để tích hợp sâu các tính năng AI hỗ trợ người dùng như Gemini, khoanh tròn tìm kiếm, chỉnh sửa ảnh, tùy biến hình nền, tạo phụ đề song ngữ... Các tính năng ghi âm chuyển thành văn bản, tạo phụ đề tiếng Việt cho video tiếng nước ngoài nhanh và chính xác hơn nhờ vào việc HyperOS 2.0 đưa AI xuống cấp hệ thống cho phép xử lý ngay cả khi không có kết nối mạng.
Tương tự các smartphone khác của Xiaomi, máy chạy HyperOS. Xiaomi hợp tác với Google để tích hợp sâu các tính năng AI hỗ trợ người dùng như Gemini, khoanh tròn tìm kiếm, chỉnh sửa ảnh, tùy biến hình nền, tạo phụ đề song ngữ... Các tính năng ghi âm chuyển thành văn bản, tạo phụ đề tiếng Việt cho video tiếng nước ngoài nhanh và chính xác hơn nhờ vào việc HyperOS 2.0 đưa AI xuống cấp hệ thống cho phép xử lý ngay cả khi không có kết nối mạng.