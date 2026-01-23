Redmi Note 15 Pro+ 5G - smartphone bền nhất của Xiaomi

Cụm camera được thiết kế lại dù vẫn dùng đảo camera lớn ở giữa mặt lưng, nhưng các ống kính và đèn flash được bố trí tách rời thay vì trong một mặt kính lớn. Điểm này giúp tăng độ bền cụm camera khi bị va đập và tránh bám vân tay khi chạm vào như thế hệ trước. Máy cũng chỉ còn hai camera sau với cảm biến chính 200 megapixel và ống góc siêu rộng 8 megapixel. Với độ phân giải lớn, máy có khả năng zoom 2x và 4x. Tuy nhiên, chất lượng chụp zoom chỉ không bị suy giảm trong điều kiện ánh sáng tốt, còn khi chụp thiếu sáng, độ chi tiết giảm rõ. Bù lại khi chụp thông thường, máy cho chất lượng ảnh đẹp với độ chi tiết cao, ít nhiễu, màu sắc trung thực.