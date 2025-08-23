Redmi 15 - smartphone với pin 7.000 mAh

Máy có màn hình lớn nhất phân khúc với 6,9 inch, độ phân giải Full HD+ cùng tần số quét 144 Hz. Phần viền được làm mỏng hơn trước nhưng sử dụng tấm nền IPS nên vẫn khá dày, nhất là ở phần đỉnh và đáy. Đây cũng là điểm chung của smartphone giá rẻ hiện nay.

Tần số quét cao giúp màn hình hoạt động mượt hơn đối thủ, tấm nền có màu sắc nịnh mắt, độ sáng tốt, nhưng kích thước lớn nên trong một số trường hợp vẫn nhìn thấy răng cưa ở hình ảnh hiển thị.