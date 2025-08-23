Redmi 15 - smartphone với pin 7.000 mAh

Mẫu smartphone giá rẻ của Xiaomi được nâng cấp mạnh về phần cứng so với thế hệ trước, giá từ 4,79 triệu đồng, nằm cùng phân khúc với Oppo A5, Samsung Galaxy A16, Realme C75 hay Vivo Y19s Pro. Sản phẩm được bán kèm sạc nhanh 33 W, cáp kết nối và case bảo vệ.
Máy có màn hình lớn nhất phân khúc với 6,9 inch, độ phân giải Full HD+ cùng tần số quét 144 Hz. Phần viền được làm mỏng hơn trước nhưng sử dụng tấm nền IPS nên vẫn khá dày, nhất là ở phần đỉnh và đáy. Đây cũng là điểm chung của smartphone giá rẻ hiện nay.
Tần số quét cao giúp màn hình hoạt động mượt hơn đối thủ, tấm nền có màu sắc nịnh mắt, độ sáng tốt, nhưng kích thước lớn nên trong một số trường hợp vẫn nhìn thấy răng cưa ở hình ảnh hiển thị.
Redmi 15 có thiết kế cải tiến so với thế hệ trước, vẫn dùng khung sườn phẳng nhưng mặt lưng bo cong nhẹ cho cảm giác cầm dễ chịu hơn. Máy vẫn dùng khung sườn bằng nhựa nhưng mặt lưng kính, khả năng kháng nước cũng tăng lên IP64 so với IP53 của thế hệ trước.
Máy có 2 camera sau với camera chính 50 megapixel và góc siêu rộng 8 megapixel, máy ảnh selfie giảm xuống 8 so với mức 13 megapixel trên Redmi 13.
Máy chỉ trang bị các chế độ chụp cơ bản như chụp tự động, chân dung, ban đêm, quay video... Tốc độ chụp và chất lượng hình ảnh camera chính tốt hơn trước. Ảnh chụp có màu sắc tươi và chi tiết tốt trong điều kiện đủ sáng. Khi thiếu sáng hay khi sử dụng chế độ chụp đêm màu rực hơn thực tế, mất chi tiết. Điểm cộng là máy có thêm tính năng AI Erase và AI Sky cho phép xóa chi tiết, chủ thể thừa cũng như chỉnh hiệu ứng nền trời nhanh.
Smartphone của Xiaomi luôn có cấu hình thuộc hàng tốt trong phân khúc với chip Snapdragon 685 cùng hai phiên bản RAM 6 hoặc 8 GB, bộ nhớ trong 128 GB, trong khi đối thủ thường chỉ có RAM 6 GB và dùng chip thấp hơn.
Trải nghiệm thực tế, phiên bản 6 GB RAM cho phép chạy các ứng dụng phổ thông mượt mà, cũng có thể chơi các game phổ biến như Liên Quân Mobile, Free Fire tốt, ít khi gặp tình trạng rớt khung hình, lag.
Redmi 15 là model phổ thông đầu tiên tại Việt Nam trang bị pin công nghệ silicon-carbon với 7.000 mAh, cao nhất hiện nay. Dung lượng pin này cho phép máy hoạt động hai ngày trước khi phải sạc lại. Xiaomi cho biết sau 1.600 chu kỳ sạc xả, tương đương bốn năm sử dụng thông thường, pin vẫn giữ được hơn 80% dung lượng. Ngoài sạc nhanh 33 W, sản phẩm có thể sử dụng như một viên pin dự phòng khi có thể sạc ngược 18 W.