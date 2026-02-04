Redknapp: 'Arsenal đủ sức giành cú ăn ba mùa này'

AnhCựu tiền vệ Jamie Redknapp tin Arsenal có thể giành hai đến ba danh hiệu, sau khi thắng Chelsea để vào chung kết Cup Liên đoàn.

Ở lượt về bán kết tối 2/2, Kai Havertz ghi bàn duy nhất ở phút bù giờ, giúp Arsenal thắng 1-0 và đi tiếp với tổng tỷ số 4-2. "Pháo thủ" chuỗi 4 lần dừng bước ở bán kết và sẽ chạm trán Man City hoặc Newcastle ở chung kết diễn ra trên sân Wembley ngày 22/3.

William Saliba (phải) và Gabriel Magalhaes vui mừng sau trận Arsenal thắng Chelsea 1-0 ở lượt về bán kết Cup Liên đoàn trên sân Emirates, London, Anh ngày 3/2/2026. Ảnh: Arsenal FC

Trên Sky Sports, Redknapp cho rằng chiến thắng này có thể trở thành bước ngoặt cho mùa giải của Arsenal. "Arsenal đã sẵn sàng để vô địch. Không có lý do gì họ không thể giành hai, thậm chí ba danh hiệu", cựu tiền vệ tuyển Anh bình luận. "Họ đã phải chịu đựng trong vài năm qua khi liên tục tiến rất gần vinh quang. Nhưng nhìn vào đội hình, chiều sâu lực lượng và cách họ thi đấu, họ là đội hay nhất".

Arsenal tiếp tục chinh chiến cả 4 đấu trường. Ngoài Cup Liên đoàn, đoàn quân dưới trướng Mikel Arteta đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh với khoảng cách 6 điểm, vào vòng 1/8 Champions League với vị trí dẫn đầu và sẽ gặp Wigan ở vòng bốn Cup FA ngày 15/2.

Redknapp đánh giá cao chiều sâu đội hình và bản lĩnh của Arsenal. "Họ không chơi hay nhất trong thời gian gần đây, nhưng kết quả này sẽ giúp toàn đội giải tỏa áp lực", cựu danh thủ 52 tuổi nói thêm. "Arsenal đã chơi hơi chặt chẽ, an toàn quá mức. Giờ thì họ có thể thư giãn và chơi với nhiều cảm hứng hơn, như giai đoạn đầu mùa".

Redknapp cũng bảo vệ Mikel Arteta trước những chỉ trích về lối chơi thận trọng. "Arsenal đã được xây dựng để chiến thắng trong vài năm qua", ông cho biết. "Công việc mà Arteta làm được là đáng kinh ngạc. Ông ấy chịu rất nhiều chỉ trích, người ta nói về số bàn từ tình huống cố định hay đặt câu hỏi liệu Arsenal có đủ tốt về mặt tấn công hay không. Nhưng Arsenal hiện tại là cỗ máy chiến thắng. Không phải lúc nào cũng đẹp mắt. Năm 1989 khi Arsenal vô địch giải đấu, họ cũng không chơi đẹp. Nhưng không có bức ảnh nào trên bảng tỷ số. Cuối mùa, chẳng ai quan tâm cả. Điều quan trọng là cầm được chiếc Cup.

HLV Liam Rosenior trò chuyện với Cole Palmer sau trận. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Paul Merson chỉ trích cách tiếp cận của Chelsea. Dù gặp bất lợi với thất bại 2-3 ở lượt đi, tân HLV Liam Rosenior vẫn bố trí đội hình thiên về phòng ngự với 5 hậu vệ. Các ngôi sao tấn công như Cole Palmer, Estevao hay Alejandro Garnacho chỉ dự bị và vào sân hiệp hai. Hệ quả, Chelsea bế tắc và chỉ có hai cú sút trúng đích, đạt thông số bàn thắng kỳ vọng (xG) ở mức 0,68.

"Tôi không thể tin vào những gì vừa xem", Merson bày tỏ. "Đây là bán kết, bạn phải dám chơi tất tay. Chelsea không phải là đội nhóm cuối bảng. Họ có những nhà vô địch World Cup. Wesley Fofana đã khóc. Cậu ấy nên khóc, vì Chelsea không hề dám chơi. Họ bị loại khỏi bán kết trong im lặng. Nếu thua 0-3 nhưng dứt điểm liên tục, thủ môn Kepa chơi xuất sắc và bị phản công ba lần, thì còn chấp nhận được. Nhưng không phải thế này".

Redknapp đồng tình, cho rằng Chelsea thi đấu quá an toàn. Ông nói: "Nếu không biết tỷ số trước trận, bạn sẽ nghĩ Chelsea đang dẫn trước, theo cách họ chơi với 6 hậu vệ và chờ phản công. Tôi hiểu ý đồ chiến thuật, nhưng đến lúc bạn phải đưa cảm xúc vào trận đấu. Đây là bán kết, bạn phải tung ra những cú đấm. Hai cú sút trúng đích trong một trận bán kết là không đủ. Đó là sự tính toán quá mức".

Cựu tiền vệ người Anh cho rằng diễn biến những phút cuối cho thấy sự bối rối của Chelsea. "Hai, ba phút cuối trận là ví dụ rõ nhất. Chelsea không biết phải làm gì. Alejandro Garnacho vào sân 15 phút nhưng chỉ chuyền ngang và chuyền về", ông phân tích.

Hồng Duy (theo Sky Sports)