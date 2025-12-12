Reddit kiện lệnh cấm mạng xã hội của Australia

Reddit kiện lên Tòa án Tối cao Australia, yêu cầu hủy bỏ lệnh cấm người dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội và việc đưa họ vào diện áp dụng.

Theo hồ sơ tòa án do các luật sư Perry Herzfeld và Jackson Wherrett của Reddit ký, lệnh cấm "không hợp lệ" do vi phạm quyền tự do ngôn luận chính trị. Đơn kiện nêu Chính phủ Australia và Bộ trưởng Truyền thông Anika Wells là các bị đơn.

Đáp lại động thái của Reddit, mạng xã hội với hơn 100 triệu người dùng hàng ngày trên thế giới, phát ngôn viên của bà Wells cho biết: "Chúng tôi sẽ kiên quyết bảo vệ giới trẻ Australia khỏi những tổn hại trên mạng xã hội", đồng thời từ chối bình luận thêm khi vụ việc đang được tòa án xem xét. Chính phủ Australia trước đó cũng tuyên bố sẵn sàng đối phó với mọi thách thức pháp lý liên quan đến luật này.

Biểu tượng ứng dụng Reddit trên smartphone. Ảnh:Reuters

Australia chính thức áp dụng quy định về độ tuổi tối thiểu bắt buộc để truy cập mạng xã hội vào ngày 10/12. Reddit và 9 nền tảng khác, bao gồm Instagram, YouTube, TikTok, đã vận động chống lại lệnh cấm - lần đầu tiên được triển khai trên thế giới - suốt hơn một năm trước khi tuyên bố sẽ tuân thủ.

Theo luật mới, các nền tảng này phải chặn người dùng chưa đủ tuổi, nếu không sẽ đối mặt với mức phạt lên tới 32,98 triệu USD, trong khi người dùng chưa đủ tuổi và người giám hộ của họ không bị xử phạt. Các nền tảng đang áp dụng biện pháp như suy luận tuổi dựa trên hoạt động trực tuyến và ước tính tuổi dựa trên ảnh selfie để tuân thủ quy định.

Tuy nhiên, Reddit cho rằng luật mới gây ra một số vấn đề nghiêm trọng về quyền riêng tư và tự do ngôn luận chính trị trên Internet. Trong hồ sơ pháp lý dài 12 trang, Reddit cho biết việc cấm trẻ em dưới 16 tuổi sẽ cản trở các cuộc thảo luận chính trị trong nước. Hồ sơ ghi rõ: "Công dân Australia dưới 16 tuổi sẽ trở thành cử tri trong vòng vài năm, thậm chí có thể tính bằng tháng. Lựa chọn mà các công dân này đưa ra sẽ được định hình bởi những cuộc trao đổi chính trị mà họ tham gia trước khi đủ 18 tuổi".

Đơn kiện của Reddit là thách thức pháp lý thứ hai với lệnh cấm mới tại Tòa án Tối cao Australia. Tháng trước, hai thiếu niên cũng đệ đơn kiện và phiên điều trần dự kiến diễn ra vào tháng 2/2026. Reuters trích dẫn nguồn tin thân cận cho biết, Reddit không có kế hoạch tham gia với những bên khác để cùng phản đối lệnh cấm.

Thu Thảo (Theo Reuters)