Reddit - cái tên bị chê thành nền tảng trăm triệu người dùng

Nhà đồng sáng lập Alexis Ohanian bỏ ngoài tai lời chê của nhà đầu tư về tên gọi và linh vật, xây dựng Reddit thành mạng xã hội nổi tiếng.

"Một trong những lời khuyên kinh doanh tệ nhất là của Paul Graham", Ohanian, nhà đồng sáng lập Reddit tại một sự kiện ở Arab Saudi. Paul Graham, nhà đồng sáng lập quỹ ươm mầm khởi nghiệp Y Combinator, từng cho rằng cái tên Reddit thật "kinh khủng" với một công ty non trẻ và muốn Ohanian bỏ linh vật mà ông thiết kế - người ngoài hành tinh với đôi mắt màu cam mang tên Snoo.

"Tôi mắc nhiều sai sót khi lần đầu làm CEO, nhưng bỏ qua lời khuyên đó chắc chắn là một trong những điều đúng đắn tôi từng làm", Ohanian chia sẻ.

Alexis Ohanian, nhà đồng sáng lập Reddit. Ảnh: Fortune

Năm 2005, khi sắp tốt nghiệp Đại học Virginia, Ohanian quyết định trở thành doanh nhân. Ông và bạn cùng phòng Steve Huffman tham gia chương trình đầu tiên của Y Combinator, khi phát triển ứng dụng đặt đồ ăn My Mobile Menu trên điện thoại.

Ý tưởng bị từ chối, nhưng Graham và đội ngũ Y Combinator khuyến khích hai nhà sáng lập trẻ chuyển hướng. Graham gợi ý bộ đôi lấy cảm hứng từ Delicious, mạng xã hội chia sẻ và lưu dấu trang. Huffman sau đó kết hợp thêm với mô hình tương tác cộng đồng sôi động của Slashdot.

Kể với nhà đầu tư Roelof Botha vào năm 2024, Ohanian cho biết Graham rất thích ý tưởng về một nền tảng thay thế New York Times, và trang nhất không còn là nơi một ban biên tập hay một ấn phẩm có thể quyết định

Sau thất bại ban đầu, Ohanian và Huffman tạo ra Reddit, nhận được khoản tài trợ 12.000 USD từ Y Combinator. Ohanian chọn tên cho nền tảng từ ý tưởng chơi chữ "I read it on Reddit" (Tôi đọc nó trên Reddit) và dự đoán người dùng sẽ chấp nhận cụm từ một cách tự nhiên.

Nền tảng được xây dựng dựa trên các subreddit (cộng đồng theo chủ đề), nơi các thành viên chia sẻ liên kết, bài đăng bằng văn bản, hình ảnh, video để bình chọn và thảo luận. Ohanian cũng nhận ra rằng có thể gọi người dùng là Redditor vì họ thực chất là biên tập viên (editor) của Reddit.

Trong khi đó, Huffman hình dung Reddit như thành phố khổng lồ trực tuyến. Ông mô tả trên Times, thành phố được chia làm nhiều khu và những khu phố này có văn hóa và phong cách khác nhau. Tương tự, Reddit cũng được chia thành nhiều cộng đồng gọi là subreddit.

Biểu tượng ứng dụng Reddit trên smartphone ngày 27/10. Ảnh: Reuters

Dù vậy, Graham đã chỉ ra "những sai sót nghiêm trọng" trong cốt lõi của startup. Ông đánh giá cái tên Reddit là "thuốc độc với các nhà đầu tư tiềm năng" còn linh vật "trông thật ngớ ngẩn", nếu nhất quyết muốn giữ thì nên đặt dưới góc để mọi người nghĩ đó chỉ là trò đùa. Nhà sáng lập Y Combinator thậm chí đưa ra những lựa chọn thay thế, như tên gọi "Octopop" và đổi linh vật thành bạch tuộc.

Cuối cùng, bộ đôi quyết định không thay đổi. Huffman viết code cho nền tảng trong 20 ngày còn Ohanian quản lý vận hành.

Một năm sau khi ra mắt Reddit, Ohanian và Huffman nghĩ mình đã thành công khi Condé Nast, nhà xuất bản danh tiếng đứng sau các tạp chí như Vogue và GQ, đồng ý mua lại trang web non trẻ với giá 10 triệu USD. Đây là số tiền lớn với họ khi đó, biến cả hai thành triệu phú sau một đêm. Họ gia nhập công ty để tiếp tục xây dựng Reddit, nhưng đều rời đi năm 2009 để theo đuổi dự án mới.

Cả hai vẫn dõi theo khi Reddit gặp khó khăn, sau đó đồng ý quay lại điều hành công ty, lần lượt vào năm 2014 và 2015. Năm 2020, Ohanian từ chức thành viên hội đồng quản trị do bất đồng về chính sách nội dung. Huffman tiếp tục lãnh đạo Reddit với vai trò CEO đến nay.

20 năm sau khi nhóm sáng lập đặt mục tiêu tạo "trang nhất của Internet", Reddit trở thành gã khổng lồ mạng xã hội với vốn hóa thị trường gần 40 tỷ USD. Nền tảng có 116 triệu người dùng hàng ngày, 444 triệu người dùng hàng tuần với hơn 100.000 subreddit đang hoạt động. Tháng 10, Reddit chạm mốc quý thứ 5 liên tiếp có lãi kể từ khi niêm yết vào tháng 3/2024. Sự tăng trưởng đưa Huffman, một trong những cổ đông cá nhân lớn nhất của Reddit, trở thành tỷ phú nhờ 3,1 triệu cổ phiếu.

Với Ohanian, việc kiên định với tên thương hiệu và logo là quyết định đúng đắn. Ông chia sẻ trên Fortune: "Rõ ràng Reddit đã trở thành một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất lĩnh vực công nghệ. Có thể nói Paul hoàn toàn sai lầm".

Thu Thảo tổng hợp