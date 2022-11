Rebel Wilson có con nhờ mang thai hộ

Nữ diễn viên Rebel Wilson thông báo có con đầu lòng cùng bạn gái Ramona Agruma nhờ phương pháp mang thai hộ.

Ngày 8/11, Wilson khoe ảnh con gái mới sinh Royce Lillian trên Instagram, cho biết em bé ra đời tuần trước nhờ phương pháp mang thai hộ. Cô viết: "Tôi mãi mãi biết ơn những người đã tham gia suốt nhiều năm qua để biến điều này thành hiện thực. Đặc biệt, tôi muốn cảm ơn người đại diện tuyệt vời, người đã cưu mang và sinh ra cô bé với sự ân cần và chăm sóc như vậy. Cảm ơn bạn đã giúp tôi bắt đầu gia đình của riêng mình. Đó là món quà tuyệt vời nhất!".

Rebel Wilson khoe ảnh con gái mới sinh trên trang cá nhân. Ảnh: Rebel Wilson Instagram

Diễn viên Pitch Perfect cũng cho biết háo hức với cuộc sống mới cùng con gái. "Tôi sẵn sàng dành cho Roycie bé bỏng tất cả tình yêu có thể tưởng tượng được. Tôi đang học hỏi một cách nhanh chóng. Tôi rất tôn trọng các bà mẹ ngoài kia! Tự hào khi được tham gia câu lạc bộ của các bạn!", cô viết trên Instagram.

Wilson thông báo có con vài ngày sau khi phủ nhận tin đồn đính hôn bạn gái Ramona Agruma. "Cảm ơn vì những lời chúc tốt đẹp, nhưng chúng tôi không đính hôn", Wilson thông báo trên trang cá nhân.

Trước Agruma, Wilson hẹn hò Jacob Busch, doanh nhân người Australia kém cô 11 tuổi. Một người bạn của diễn viên cho biết cô yêu quý Busch nhưng cảm thấy không phù hợp để gắn bó lâu dài. Mối quan hệ diễn ra khoảng một năm trước khi hai người quyết định chia tay hồi tháng 2/2021.

Rebel Wilson (phải) và bạn gái Ramona Agruma. Ảnh: Rebel Wilson Instagram

Rebel Wilson sinh năm 1980 tại Sydney, Australia. Cô cao 1,63 m nhưng có thời kỳ nặng tới 132 kg. Thân hình giúp Wilson được giao những vai hài, béo tại Hollywood. Diễn viên góp mặt trong nhiều dự án ăn khách như Bridesmaids, Pitch Perfect, A Few Best Men, What to Expect When You're Expecting...

Trailer ‘Pitch Perfect’ Trailer "Pitch Perfect". Video: Universal

Phương Mai (theo NBC News)