Realme và Thế Giới Di Động ký hợp tác chiến lược

Hai doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, bứt phá trong phân khúc smartphone trung và cao cấp, tại lễ ký kết hôm 10/12.

Lễ ký hợp tác chiến lược giữa Realme và Thế Giới Di Động diễn ra sau những thành công của năm 2025, khi hãng ghi nhận mức tăng trưởng 30% so với 2024. Realme tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm, nâng trải nghiệm công nghệ và giá cạnh tranh. Thế Giới Di Động cũng cải thiện dịch vụ và quyền lợi, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận, trải nghiệm và chọn thiết bị phù hợp.

Đại diện Thế Giới Di Động và Realme tại lễ ký kết hôm 10/12.

Trong năm 2026, hai bên công bố mục tiêu duy trì tăng trưởng 2 chữ số cho doanh thu smartphone Realme tại hệ thống Thế Giới Di Động, cho thấy niềm tin vào sức bật của dòng sản phẩm sắp ra mắt. Định hướng hợp tác hai bên tập trung vào ba trụ cột chính: đẩy mạnh nhóm sản phẩm từ 8 triệu đồng trở lên, khác biệt hóa chất lượng dịch vụ và tiếp tục mở rộng các chương trình thu cũ đổi mới. Đây là các yếu tố được đánh giá sẽ tạo lợi thế cạnh tranh giúp Realme tiếp cận sâu hơn vào nhóm người dùng có nhu cầu nâng cấp thiết bị và trải nghiệm công nghệ.

Phân khúc trung - cao cấp trở lên là nhóm smartphone nhận được sự chú ý, khi người dùng chú trọng nhiều hơn vào hiệu năng, các tính năng AI tích hợp sẵn, cũng như thiết kế và độ bền. Trong năm qua, Realme tạo dấu ấn trong nhóm sản phẩm này, nổi bật là realme 15 series - dòng máy được giới công nghệ đánh giá cao nhờ cấu hình tích hợp AI mới, trải nghiệm thông minh, bền bỉ và giá hợp lý. Theo doanh nghiệp, đây là dòng sản phẩm góp phần quan trọng vào mức tăng trưởng 30% của Realme tại Thế Giới Di Động năm qua, tạo nền tảng để thương hiệu này mở rộng dải sản phẩm cao cấp hơn trong năm tới.

Realme 15 series trưng bày tại Thế Giới Di Động.

Bên cạnh chất lượng sản phẩm, đà tăng trưởng của Realme những năm qua đến từ việc người dùng được tiếp cận sản phẩm thông qua hệ thống Thế Giới Di Động. "Các chính sách tài chính linh hoạt, khuyến mãi và trải nghiệm tại cửa hàng được cải thiện liên tục đã giúp nhiều khách hàng mạnh dạn nâng cấp lên các thiết bị giá trị cao", đại diện doanh nghiệp nói. "Trong năm 2026, chuỗi sẽ tiếp tục đẩy mạnh, mở rộng các dịch vụ này, tạo nền tảng vững chắc để hiện thực hóa mục tiêu đã đề ra".

Ông Trần Đức Tín, Giám đốc ngành hàng Viễn thông di động tại Thế Giới Di Động cho rằng, sự đồng hành của hai bên không đơn thuần ở phân phối sản phẩm, mà từ lợi thế am hiểu người dùng, doanh nghiệp sẽ đề xuất, tạo chương trình khác biệt, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho người dùng Việt Nam. "Mục tiêu chung là mang đến cho người dùng các thiết bị đúng nhu cầu và giá hợp lý nhất", ông nói.

Hai doanh nghiệp đặt kỳ vọng vào sự bứt phá của smartphone AI và phân khúc trung-cao cấp trong năm 2026.

Ở phía Realme Việt Nam, CEO Peter Wang cho biết, sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa hai đội ngũ trong thời gian qua đã mang lại những kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng. "Tôi tin rằng với sự đồng hành bền vững giữa Realme và MWG sẽ không ngừng mang đến những trải nghiệm công nghệ tiên tiến và quyền lợi tốt nhất cho khách hàng", ông nói. "Thông qua đó, Realme một lần nữa khẳng định cam kết của thương hiệu trong việc tạo ra những giá trị thực, phù hợp với nhu cầu, lối sống và phong cách dành cho người dùng tại Việt Nam".

Với sự đồng thuận về chiến lược, mục tiêu tăng trưởng và tầm nhìn thị trường, Thế Giới Di Động và realme đều đặt kỳ vọng cao vào năm 2026. Lễ ký kết lần này đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của hai thương hiệu ở phân khúc smartphone trung – cao cấp.

(Nguồn: Thế Giới Di Động)