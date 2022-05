Realme nâng cấp camera 108 megapixel trên máy tầm trung

Camera ProLight trên Realme 9 có nhiều nâng cấp cho độ lấy nét chính xác hơn 9 lần, tăng khả năng chụp siêu zoom, bắt sáng tốt hơn trong môi trường tối.

Đầu năm đến nay, Realme tung ra 6 điện thoại cho dòng 9 Series, thể hiện nỗ lực tăng thị phần tầm trung. Nổi bật là Realme 9 - mẫu máy tích hợp nhiều thế mạnh của hãng ở mảng camera.

Cụm camera có cảm biến Samsung ISOCELL HM6 được hãng kỳ vọng sẽ gây chú ý trong đợt ra mắt tháng 5. Ảnh: Realme

Realme 9 trang bị ba camera ở mặt sau: camera ProLight 108 megapixel, ống siêu rộng 8 megapixel và ống macro 2 megapixel. Năm 2019 smartphone mang camera 108 megapixel đầu tiên thế giới có giá 13 triệu đồng. Và chỉ sau hai năm, Realme đưa trang bị cao cấp này xuống phân khúc dưới 7 triệu đồng. Đây cũng là smartphone thứ hai của hãng có camera ProLight 108 megapixel, sau Realme 8 Pro.

Máy có các thông số camera nổi bật trong tầm giá. Ảnh: Realme

Thiết bị còn bổ sung vào danh mục tầm trung một nâng cấp khác là cảm biến Samsung ISOCELL HM6, tối ưu nhu cầu chụp bắt sáng. Cảm biến này giúp máy vượt qua các bài kiểm tra thực nghiệm như chụp ảnh giữa trưa gắt, ban đêm, thể hiện khả năng thu sáng tối ưu, độ nhạy cao và kiểm soát độ nhiễu tốt ở nơi thiếu sáng.

ISOCELL HM6 sử dụng công nghệ NonaPixel Plus, gộp 9 pixel thành một, cho chất lượng ảnh sau chụp thêm sắc nét. Đại diện hãng điện tử cho biết, đây là bước tiến dài trong ngành nhiếp ảnh di động khi so với công nghệ chỉ gộp 4 pixel trước đây. Nhờ trang bị 100% pixel với PDAF, độ chính xác khi lấy nét tự động cao hơn đến 9 lần. Cùng với đó là thuật toán Smart-ISO Pro, cải thiện độ sáng tổng thể 123% và độ sáng gấp 1,6 lần trong môi trường tối so với HM2 trên Realme 8 Pro.

Nhà sản xuất Samsung gọi ISOCELL HM6 là cảm biến mang ánh sáng vào ban đêm. Tích hợp bộ phận này vào điện thoại, Realme đặt tên cho camera là ProLight hay ống kính "Chuyên gia bắt sáng" (Capture The Spark).

Máy trang bị ba camera lớn ở mặt sau. Ảnh: Realme

Ảnh thực tế chụp bởi Realme 9 có chất lượng khá tốt. Ban ngày, ảnh cho màu sắc nổi bật và độ chi tiết cao. Dưới ánh sáng yếu, chủ thể sắc nét, màu sắc gần với đời thực và ít nhiễu khi "săn" ảnh đêm. Với 108 triệu điểm ảnh nhỏ 0,64 micromet, ISOCELL HM6 còn mang đến tính năng Ultra Zoom, thu phóng 3x mà không mất độ chi tiết.

Ngoài camera, hãng còn tăng cạnh tranh cho thiết bị với gói hiệu năng và thiết kế. Dòng máy này lần đầu trình làng thiết kế Hologram Ripple bóng bẩy, tạo hiệu ứng bước sóng đa chiều khi ánh sáng chiếu vào. Ngoài hai màu trắng đen cơ bản, người dùng có thể chọn thêm phiên bản vàng ánh dương.

Máy có màn hình AMOLED 6,4 inch, tần số quét 90 Hz, chip Snapdragon 680 và pin 5.000 mAh đáp ứng nhu cầu online trong một ngày.

Máy có ba lựa chọn màu sắc, mở bán vào tháng 5 với giá giảm trực tiếp 300.000 đồng. Ảnh: Realme

Đại diện Realme cho biết tại thị trường Việt Nam, đơn vị sở hữu lợi thế cạnh tranh về giá, với nhiều mẫu máy cấu hình flagship nhưng giá chỉ tầm trung. Hãng không ngừng nghiên cứu sản phẩm mới, mang đến cho người dùng nhiều lựa chọn cao cấp với chi phí hợp lý.

Minh Huy