Realme - điện thoại camera 108 'chấm' giá 6 triệu đồng

Realme C67 có chất lượng chụp khá tốt ở điều kiện đủ sáng so với đối thủ, ảnh no màu, chi tiết tốt và ít bệt ở các vùng ánh sáng phức tạp. Máy nổi bật với khả năng cân bằng trắng so với những model cùng phân khúc, không bị ám vàng hoặc xanh quá nặng trong điều kiện tối hoặc dưới ánh đèn. Chất lượng chụp đêm được cải thiện nhẹ nhưng chưa thực sự tạo khác biệt trong tầm giá. Máy có thể quay video chuẩn Full HD tốc độ 30 hình/giây nhưng đáng tiếc không có chống rung quang học.