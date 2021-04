Realme 8 series có giá từ 7,29 triệu đồng

Realme 8 Pro và Realme 8 có thiết kế giống hệt nhau, điểm khác biệt nằm ở màu sắc và chất liệu mặt lưng. Realme 8 Pro có mặt lưng dạng mờ còn Realme 8 được làm bóng loáng.

Cụm camera được thiết kế cân đối và hài hòa. Máy mỏng và nhẹ hơn nhiều so với thế hệ trước. Realme 8 nặng 177 gram, dày 8 mm so với 196 gram và dày 9,4 mm của Realme 7, còn Realme 8 Pro nặng 176 gram và dày 8,1 mm so với 182 gram và 8,7 mm của Realme 7 Pro.