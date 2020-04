Realme 6 Pro về Việt Nam, giá 7,99 triệu đồng

Máy có màn hình 6,6 inch, lớn hơn 0,1 inch so với "đàn em" Realme 6 với thiết kế đục lỗ, nhưng phần đục lỗ lớn hơn do được trang bị camera selfie kép. Màn hình của máy sử dụng tấm nền IPS với độ phân giải FullHD+ cùng tần số làm tươi 90 Hz và độ nhạy 120 Hz, tốt hơn hẳn so với các đối thủ - đều đang ở mức 60 Hz.