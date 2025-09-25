Realme 15 Pro - smartphone cận cao cấp pin 7.000 mAh

Dòng Realme 15 series, được bán từ ngày 24/9, có thêm mẫu Pro thay vì hai phiên bản như thế hệ trước. Sản phẩm có giá 15 triệu đồng, nằm trong phân khúc cận cao cấp có sự cạnh tranh mạnh mẽ nhất hiện nay với các sản phẩm như Oppo Reno14, Honor 400, Vivo V60 hay Samsung Galaxy S25 FE. Trừ Samsung, các hãng Android khác vẫn trang bị đầy đủ phụ kiện như case bảo vệ, cáp sạc, củ sạc nhanh cho smartphone.
Realme 15 Pro có thiết kế hai mặt kính bo cong cùng khung viền mỏng thay vì khung viền phẳng như Realme 15 và 15T. Tương tự các đối thủ ra mắt năm 2025, máy có khả năng kháng nước IP69. Điểm cộng của sản phẩm là thêm lớp bảo vệ ArmorShell sử dụng thiết kế dạng túi khí nhiều lớp, giúp máy có thể sống sót khi bị rơi hay va đập mạnh.
Màn hình AMOLED có kích thước 6,8 inch độ phân giải 1.5K và tần số quét 144 Hz, độ sáng tối đa 6.500 nit - thông số màn hình thuộc hàng tốt nhất hiện nay. Thiết kế cong cho trải nghiệm sử dụng tốt hơn màn hình phẳng, nhưng khả năng chống rơi vỡ kém hơn. Trải nghiệm thực tế, hình ảnh và nội dung hiển thị sắc nét, màu sắc nịnh mắt, tần số quét cao và tốc độ phản hồi nhanh giúp chơi game mượt.
Hệ thống ba camera sau gồm camera chính 50 megapixel sử dụng cảm biến Sony IMX896 cùng chống rung quang học OIS giống trên các máy cao cấp, góc siêu rộng 50 megapixel và camera phụ đo độ sâu trường ảnh. Camera trước cũng có độ phân giải 50 megapixel. Thông số và chất lượng camera của các model cận cao cấp ra mắt năm 2025 nói chung không thua kém dòng cao cấp, điểm khác biệt là thiếu ống kính tele.
Ảnh chụp có độ chi tiết tốt, màu sắc gần thực tế. Hình ảnh chụp đêm sáng hơn, tuy nhiên vẫn bị bệt màu và mất chi tiết khi chênh sáng mạnh. Ngoài tính năng AI chỉnh ảnh giống thế hệ trước, trên Realme 15, người dùng có thể sửa ảnh bằng giọng nói hoặc văn bản, với các câu lệnh đơn giản như "làm mịn da", "xóa vật thể thừa", "thay đổi màu nền".
Realme cũng tham gia vào cuộc đua AI với tính năng vòng tròn thông minh AI, người dùng có thể chia sẻ nội dung đang xem nhanh với các ứng dụng AI để tìm kiếm thông tin, dịch thuật nhanh chóng hơn.
Realme 15 Pro 5G dùng chip Snapdragon 7 Gen 4, RAM 12 GB và bộ nhớ trong 256 GB, mức cấu hình phổ biến trong phân khúc. Tuy nhiên, so với các đối thủ, Realme không có phiên bản bộ nhớ trong 512 GB. Với smartphone có camera độ phân giải cao, bộ nhớ trong lớn sẽ giúp lưu trữ nhiều hình ảnh và video hơn.
Sản phẩm vượt qua Vivo V60 để trở thành model có pin lớn nhất tầm giá lên tới 7.000 mAh. Các hãng smartphone Trung Quốc đang chạy đua tăng dung lượng pin trên smartphone tầm trung nhưng vẫn giữ được kích thước và độ mỏng sản phẩm nhờ công nghệ silicon carbon. Tốc độ sạc nhanh của máy là 80 W, cao hơn trên Samsung nhưng thấp hơn Xiaomi và Vivo.