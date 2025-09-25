Realme 15 Pro - smartphone cận cao cấp pin 7.000 mAh

Ảnh chụp có độ chi tiết tốt, màu sắc gần thực tế. Hình ảnh chụp đêm sáng hơn, tuy nhiên vẫn bị bệt màu và mất chi tiết khi chênh sáng mạnh. Ngoài tính năng AI chỉnh ảnh giống thế hệ trước, trên Realme 15, người dùng có thể sửa ảnh bằng giọng nói hoặc văn bản, với các câu lệnh đơn giản như "làm mịn da", "xóa vật thể thừa", "thay đổi màu nền".

Realme cũng tham gia vào cuộc đua AI với tính năng vòng tròn thông minh AI, người dùng có thể chia sẻ nội dung đang xem nhanh với các ứng dụng AI để tìm kiếm thông tin, dịch thuật nhanh chóng hơn.