Real trở lại đỉnh bảng La Liga

Tây Ban NhaBàn duy nhất của Kylian Mbappe giúp Real Madrid thắng Getafe 1-0 ở vòng 9 La Liga, trong trận đấu chủ nhà bị đuổi hai người.

Bước ngoặt đến ở phút 77, thời điểm cựu cầu thủ Ngoại hạng Anh Allan Nyom bị truất quyền thi đấu chỉ 37 giây sau khi vào sân. Cựu hậu vệ của Watford và West Brom bị bỏ lại trong cuộc đối đầu với Vinicius Jr. Anh vươn tay ra cản, đồng thời dùng chân ngáng ngôi sao Brazil. Vinicius Jr ngã xuống và lăn lộn trong đau đớn, còn trọng tài lập tức rút thẻ đỏ.

Nyom (xanh) nhận thẻ đỏ trên sân Coliseum, Madrid, Tây Ban Nha hôm 19/10. Ảnh: Reuters

Tình huống này gây nên cảnh tượng hỗn loạn khi nhiều cầu thủ dự bị của Getafe lao vào sân để phản đối trọng tài. Các thành viên chủ nhà rơi vào trạng thái giận dữ tột độ vì quyết định này. Cuộc cãi vã nổ ra giữa Jude Bellingham của Real và HLV Getafe, Jose Bordalas. Hai người lời qua tiếng lại gay gắt, và Bordalas thậm chí còn đẩy Bellingham rồi nói: "Cậu nói nhiều quá, đi chỗ khác đi".

Đêm ác mộng của Getafe chưa dừng lại ở đó khi Real vượt lên dẫn 1-0 chỉ sau đó ba phút, nhờ bàn thắng của Mbappe. Arda Guler chuyền bóng cho tiền đạo Pháp, người vẫn đứng trên vạch việt vị. Mbappe xử lý khéo léo trước khi dứt điểm hạ gục thủ môn Soria.

Bóng dội cột dọc vào lưới, và đó là bàn thứ 10 của Mbappe tại La Liga mùa này. Anh ghi bàn trận thứ 11 liên tiếp, dẫn đầu danh sách lập công cả ở giải quốc nội lẫn Champions League.

Mbappe (trắng) ghi bàn duy nhất trên sân Coliseum, Madrid, Tây Ban Nha hôm 19/10. Ảnh: Reuters

Trở lại sau chấn thương mắt cá chân, Mbappe đá chính tại sân Coliseum và có một vài pha dứt điểm nguy hiểm trong hiệp đầu. Anh cùng các đồng đội gặp khó ở derby Madrid, khi Getafe phòng ngự với số đông. Real ghi từ ba bàn trở lên trong bốn trận kế trước, nhưng tịt ngòi trong hơn ba phần tư thời gian thi đấu trên sân Coliseum.

Bên cạnh Mbappe, nhân tố then chốt mang về ba điểm cho Real là Vinicius Jr. HLV Xabi Alonso để ngôi sao Brazil ngồi trên ghế dự bị, nhằm giữ sức cho trận đấu tại Champions League với Juventus vào thứ Tư tới. Khi Vinicius Jr vào sân trong hiệp hai, cả hai thẻ đỏ của Getafe đều xuất phát từ các pha phạm lỗi với anh.

Sau khi chứng kiến Nyom bị đuổi ở phút 77, Vinicius Jr còn khiến Sancris bị truất quyền thi đấu vì thẻ vàng thứ hai ở phút 84, cũng sau một pha phạm lỗi không cần thiết khác với anh. Tấm thẻ đó khiến đội bóng của Jose Bordalas chỉ còn chín người. Dù bị thua thiệt quân số đáng kể, chủ nhà vẫn có một cơ hội vàng để gỡ hòa ở phút bù giờ, nhưng Thibaut Courtois đã dùng đầu gối cản phá cú sút của Abu Kamara.

Kết quả 1-0 đồng nghĩa Real trở lại đỉnh bảng La Liga, hơn kình địch Barca hai điểm. Hai đội sẽ đối đầu nhau tại sân Santiago Bernabeu vào cuối tuần tới trong trận El Clasico đầu tiên của mùa giải. Trước đó, Real sẽ tiếp Juventus còn Barca đấu Olympiakos vào giữa tuần, ở Champions League.

Vy Anh