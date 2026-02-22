Real thua phút cuối tại La Liga

Tây Ban NhaBàn thắng của tiền đạo Vinicius Junior không thể cứu Real Madrid khỏi thất bại 1-2 trên sân Osasuna, ở vòng 25 La Liga.

Bàn thua ở phút 90 khiến Real lần đầu thất bại trước đối thủ ưa thích, sau chuỗi 24 trận bất bại trước Osasuna kéo dài từ tháng 1/2011. Quan trọng hơn, thất bại này mở ra cơ hội để Barca vượt mặt Real, khi đội nhì bảng chạm trán Levante hôm nay. Real đang hơn Barca hai điểm, nhưng đã đấu nhiều hơn một trận.

Cầu thủ Osasuna mừng bàn ấn định chiến thắng trước Real trên sân El Sadar, Pamplona, Navarre, Tây Ban Nha hôm 21/2. Ảnh: Reuters

Sau những phút đầu thận trọng từ đôi bên, trận đấu bùng nổ từ khoảng phút 15 khi hàng loạt pha va chạm quyết liệt có sự góp mặt của Vinicius Junior khiến khán đài chủ nhà sôi sục. Cơ hội đến với Osasuna khi Ante Budimir cứa lòng khiến Thibaut Courtois bó tay, nhưng bóng đi chệch khung thành.

Thủ môn Bỉ sau đó cứu thua đẳng cấp bằng một tay sau tình huống bóng được tạt xoáy vào vòng cấm gây hỗn loạn, còn Budimir đánh đầu dội cột từ cự ly gần. Real cũng tiến gần bàn thắng với những pha xử lý kỹ thuật của Vinicius, cú sút xa chìm của Kylian Mbappe hay cú nã đại bác từ xa của David Alaba.

Tuy nhiên, Osasuna mới là đội dẫn trước. Sau khi Courtois bị xác định phạm lỗi với Budimir trong cấm địa, tiền đạo Croatia bước lên đá quả phạt đền bằng chân trái, mở tỷ số 1-0 cho chủ nhà.

Hai đội dành 10 phút đầu hiệp hai ăn miếng trả miếng, cho đến khi Arda Guler sút chân phải cực mạnh đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc, khiến Sergio Herrera chôn chân. Năng lượng và khả năng luân chuyển bóng linh hoạt của Osasuna buộc Real phải thay người. Trent Alexander-Arnold vào sân và ngay lập tức mang đến tốc độ và sự sắc bén còn thiếu trong lối chơi của đội khách.

Mbappe dứt điểm đẹp mắt vào góc cao tung lưới Osasuna, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Dù vậy, đó là dấu hiệu cho thấy Real dần lấy lại thế trận. Ngay sau đó, Federico Valverde bứt tốc và căng ngang vừa tầm để Vinicius đệm bóng cận thành gỡ hòa từ khoảng cách 6 mét.

Tiền đạo Vinicius Jr trong pha tranh chấp với hậu vệ Osasuna. Ảnh: Reuters

Bàn gỡ giúp Real chơi hưng phấn hơn, tiếp tục đẩy cao đội hình tìm kiếm chiến thắng. Nhưng Osasuna chơi quả cảm trong những phút cuối. Javi Galan cản phá xuất sắc để ngăn Mbappe ghi bàn. Đến phút đấu chính thức cuối cùng, khi Real đang dồn lên, cầu thủ vào sân thay người Dani Ceballos để mất bóng. Raul Moro kiến tạo cho Raul Garcia, người vượt qua Raul Asencio trước khi sút tung nóc lưới ấn định chiến thắng lịch sử cho chủ nhà.

Chiến thắng 2-1 trên sân El Sadar giúp Osasuna kéo dài chuỗi sáu trận bất bại ở La Liga, đồng thời chấm dứt mạch tám trận thắng liên tiếp của Real. Chủ nhà vươn lên thứ chín, chỉ cách top 6 hai điểm. Với Real, thất bại ảnh hưởng phần nào đến tinh thần của đội, trước trận lượt về play-off Champions League với Benfica vào giữa tuần tới.

Vy Anh