Real sa thải nhân viên ca ngợi Barca

Tây Ban NhaChủ sân Bernabeu thôi hợp đồng với một thành viên đội trẻ của CLB vì bức thư tri ân hồi còn làm việc tại Barca.

Theo The Athletic, chỉ sau một tháng làm trợ lý HLV đội trẻ Juvenil C, Adria Diaz đã bị Real sa thải. Do Diaz mới ký hợp đồng một năm vào tháng Bảy, Real nhiều khả năng sẽ bồi thường toàn bộ tiền lương cho vị trợ lý này.

Theo một số nguồn tin nội bộ, những người không muốn nêu tên để bảo vệ vị trí, giới chủ sân Bernabeu quyết định sa thải Diaz sau khi phát hiện lá thư của anh gửi tới Barca, nơi anh làm việc ở các vai trò huấn luyện đội trẻ khác nhau giai đoạn 2015-2019.

Diaz trong màu áo Real dự một giải trẻ. Ảnh: Instagram / Adria Diaz

Trong thư, Diaz bày tỏ tình cảm và lòng biết ơn đối với CLB xứ Catalonia. Barca đã hỗ trợ vị trợ lý HLV đội trẻ này trong khoảng thời gian khó khăn, khi mẹ anh bị ung thư.

The Athletic đã xem bức thư này và trích nội dung: "Tôi không thể diễn tả bằng lời vô số cảm xúc dâng trào trong vài ngày qua. Đã 4 năm từ khi tôi gia nhập Barca, tôi vẫn nhớ cuộc gọi nói rằng tôi sẽ gia nhập CLB trong mơ của mình. Tôi không thể tin được việc sẽ trở thành HLV của Barca".

Trong thư, Diaz nhấn mạnh khoảng thời gian làm việc tại sân Camp Nou giúp anh trở thành HLV và con người tốt hơn, đồng thời gửi lời cảm ơn đến các thành viên trong ban huấn luyện và các nhân viên của Barca.

"Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, tôi muốn cảm ơn gia đình và bạn bè đã giúp đỡ tôi và đặc biệt là một người rất đặc biệt trong cuộc đời tôi, mẹ tôi, người trong 3 năm qua đã cho tôi thấy rằng điều quan trọng nhất trong cuộc đời là tập trung vào những gì phụ thuộc vào bạn", bức thư có đoạn.

Khi được The Athletic liên hệ, nguồn tin cấp cao của đội trẻ Real phủ nhận việc Diaz bị sa thải. Thay vào đó, họ tuyên bố vị HLV này yêu cầu rời CLB để tận dụng cơ hội ở học viện của CLB hạng hai Leganes. Những người trong cuộc khác phủ nhận tuyên bố này và cho rằng khả năng Diaz gia nhập Leganes chỉ được Real dàn xếp như một động thái nhằm xoa dịu việc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Hiện đội bóng hoàng gia chưa lên tiếng về sự việc.

Ngoài công việc tại Real và Barca, Diaz từng là nhà phân tích tại Sabadell ở giải hạng ba Tây Ban Nha và CLB hạng dưới CD Lugo.

Hồng Duy