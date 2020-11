Real lại rơi chiến thắng

Tây Ban NhaMở tỷ số ngay phút thứ hai, nhưng Real Madrid bị chủ nhà Villarreal cầm hòa 1-1 tối 21/11.

*tiếp tục cập nhật

Bàn thắng: Moreno (phạt đền) 76' - Mariano 2'.

Trước đợt tập trung của đội tuyển quốc gia tháng 11, Real Madrid thua ngược Valencia 1-4. Đó lần thứ ba mùa này, thầy trò Zinedine Zidane không tận dụng được ưu thế lợi dẫn. Trước Real Betis, "Kền kền trắng" từng bị dẫn ngược 2-1, trước khi giành ba điểm nhờ bàn phản lưới của đối thủ và một quả phạt đền. Gặp Inter ở Champions League, Real cũng sớm dẫn hai bàn, nhưng bị gỡ hòa 2-2, và chỉ kịp ghi bàn quyết định chiến thắng vào cuối trận.

So với Valencia cách đây hai tuần, Villarreal không đủ may mắn để giật về chiến thắng từ tay Real, nhưng những thông số áp đảo sau 90 phút cho thấy "Tàu ngầm vàng" xứng đáng thắng. Đội chủ nhà sút gấp đôi (13 so với 6), hưởng nhiều phạt góc hơn (4 so với 2), và nỗ lực ép sân tới phút cuối để soán ngôi đầu bảng của Real Sociedad nhưng bất thành.