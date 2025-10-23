Real hạ Juventus, chạy đà tốt cho El Clasico

Tây Ban NhaReal thắng Juventus 1-0 bằng bàn duy nhất của Jude Bellingham, ở lượt ba vòng bảng Champions League hôm 22/10.

Trận gặp Juventus chưa phải "kinh điển" như cuộc đấu với Barca cuối tuần này, nhưng chiến thắng vẫn rất quan trọng với Real cũng như Bellingham. Lần đầu tiên kể từ ngày Cá tháng Tư, Bellingham mới lại đứng trước khán đài phía Nam, dang rộng tay, lắng nghe người hâm mộ hát Hey Jude tại Bernabeu. Sau chấn thương vai và những nghi ngờ về đẳng cấp, ngôi sao người Anh đã ghi bàn thắng đầu tiên mùa này, giúp Real duy trì mạch toàn thắng ở Champions League.

Bellingham dang tay mừng bàn duy nhất trên sân Bernabeu, Madrid, Tây Ban Nha hôm 22/10. Ảnh: Reuters

Juventus không còn ở đỉnh cao như xưa nhưng vẫn tạo ra một trận đấu khó khăn cho chủ nhà. "Chúng tôi đã phải toát mồ hôi cho chiến thắng này", thủ môn Thibaut Courtois nói. Anh hiểu rõ điều đó hơn ai hết, khi phải cứu thua trong tình huống đối mặt Dusan Vlahovic, rồi thêm một pha cản phá quyết định khác từ cú dứt điểm của Khephren Thuram ở phút cuối.

Juventus đúng như lời Xabi Alonso từng cảnh báo: "Một đội bóng Italy khi gặp khó khăn lại càng nguy hiểm gấp đôi". Dù không thắng kể từ tháng 9, họ vẫn khiến Real khốn đốn ở đầu và cuối trận. Chủ nhà cầm bóng vượt trội (66%-34%), nhưng Juventus không thiếu những pha phản công nguy hiểm, dứt điểm 12 lần so với 27 của Real.

"Lão bà" nhập cuộc tốt. Ngay phút thứ ba, Juventú tưởng như đã có cơ hội, nhưng Dusan Vlahovic bị thổi phạt vì kéo áo Eder Militao. Ba phút sau, hậu vệ Real, Raul Asencio phải trượt bóng cứu nguy trước mũi Vlahovic khi Pierre Kalulu băng lên bên cánh phải. Thêm ba phút nữa, cú sút của Weston McKennie bị Courtois đẩy ra.

Sau cú dứt điểm mạnh mẽ của trung vệ Federico Gatti ở phút 15, sức ép của Juventus dần mất đi. Real kiểm soát thế trận nhưng thiếu sự đột phá. Cơ hội tốt nhất đến với tiền vệ Aurelien Tchouameni, với hai pha đánh đầu ra ngoài và một cú sút bị đổi hướng. Militao cũng bỏ lỡ một pha không chiến đáng tiếc ở giữa hiệp.

Những khoảnh khắc đáng xem nhất thuộc về Arda Guler. Cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ là điểm sáng hiếm hoi về sự mềm mại trong lối chơi của chủ nhà. Một pha khống chế và xoay người tinh tế giúp anh kiến tạo cho Bellingham ở cột xa.

Kylian Mbappe không để lại nhiều dấu ấn ở hiệp một, nhưng khi anh xuất hiện, đó là lúc Real đến gần bàn thắng nhất. Cú sút đầu tiên bị Michele Di Gregorio, người có tới 8 pha cứu thua, chặn lại. Sau đó, Mbappe với những pha xử lý khéo léo khiến Andrea Cambiaso phải ngã lăn, rồi kiến tạo cho Militao dứt điểm vọt xà.

Juventus đá với đội hình thấp nhưng không tử thủ hoàn toàn. Đầu hiệp hai, Courtois lại phải cứu thua từ pha dứt điểm của Kalulu. Thủ môn Real tiếp tục xuất sắc trong pha đối mặt đầy nguy hiểm với Vlahovic, người tận dụng cú phá bóng lỗi của Lloyd Kelly để thoát xuống.

Như nhiều lần mùa này, sau khi Courtois cứu nguy, bàn thắng đến. Vinicius Junior thoát khỏi vòng vây bốn cầu thủ, sút chân trái chạm cột dọc. Bóng bật ra đúng vị trí của Bellingham, người dễ dàng đệm bóng ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Sau bàn mở tỷ số, Real còn có thể nhân đôi cách biệt. Nhưng Mbappe bị Di Gregorio cản phá, Valverde bị Gatti chặn cú vô-lê. Sau đó, thủ môn Juventus hai lần cứu thua ngoạn mục trước Mbappe và Brahim Diaz.

Cuối trận, sóng gió liên tục ập đến khung thành chủ nhà. Raul Asencio phải trượt người cản phá cú dứt điểm của Lois Openda khi Real suýt bị gỡ hòa, trước khi Courtois bay người cứu cú sút của Thuram, giữ trọn chiến thắng.

Vy Anh