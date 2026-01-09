Real gặp Barca ở chung kết Siêu Cup Tây Ban Nha

Arab SaudiReal Madrid thắng Atletico 2-1 ở bán kết để tạo nên trận chung kết Siêu Cup Tây Ban Nha trong mơ với Barca.

Ghi bàn: Valverde 2', Rodrygo 55' - Sorloth 58'

Trên sân King Abdullah Sport City tối 8/1, Real lép vế ở nhiều thông số quan trọng. Đội bóng hoàng gia chỉ kiểm soát bóng 49%, tung ra vỏn vẹn 8 cú dứt điểm với 4 lần trúng đích - kém xa 21 pha hãm thành và 6 cú sút trúng khung thành của Atletico. Thế nhưng, trong một trận cầu đỉnh cao, Real vẫn biết cách chiến thắng bằng những khoảnh khắc lóe sáng mang dấu ấn cá nhân.

Federico Valverde trượt cỏ mừng bàn mở tỷ số trong trận Real thắng Atletico 2-1 ở bán kết Siêu Cup Tây Ban Nha trên sân King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi ngày 8/1/2026. Ảnh: AP

Một trong những khoảnh khắc ấy xuất hiện ngay từ phút thứ 2. Từ quả đá phạt ở cự ly hơn 25 mét, Federico Valverde lấy đà rất xa rồi tung cú sút uy lực, đưa bóng găm thẳng vào góc xa khung thành. Thủ môn Jan Oblak dù bay người hết cỡ cũng chỉ còn biết đứng nhìn siêu phẩm làm tung mành lưới.

Ở giây 76, đây là bàn sớm nhất từ một tình huống đá phạt mà Atletico phải nhận dưới triều đại HLV Diego Simeone, đồng thời cũng là bàn sớm nhất trong lịch sử Siêu Cup Tây Ban Nha ở thế kỷ 21. Với Real, đó mới là bàn đá phạt sớm thứ hai trên mọi đấu trường kể từ mùa giải 2002-2003, sau siêu phẩm của Cristiano Ronaldo vào lưới Bilbao năm 2013.

Siêu phẩm đá phạt của Federico Valverde Siêu phẩm đá phạt của Federico Valverde.

Bị dẫn bàn từ rất sớm, Atletico buộc phải đẩy cao đội hình tấn công và liên tục gây sức ép lên khung thành Real. Phút 33, từ quả phạt góc bên cánh trái, Alexander Sorloth băng cắt đánh đầu chéo góc đầy uy lực, nhưng Thibaut Courtois vẫn kịp phản xạ xuất thần để cứu thua. Chỉ ít phút sau, đội bóng của Simeone cướp được bóng sát vòng cấm rồi tung ra liên tiếp ba cú dứt điểm, song tất cả đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Trong thế trận chịu nhiều sức ép, Real một lần nữa cho thấy sự lạnh lùng đáng sợ. Phút 55, từ đường chuyền của Valverde, Rodrygo tăng tốc loại bỏ hai hậu vệ Atletico trước khi tung cú sút chéo góc hiểm hóc, hạ gục Oblak lần thứ hai. Kể từ mùa giải 2013-2014, Rodrygo trở thành cầu thủ Real thứ hai ghi bàn vào lưới một đối thủ ở bốn đấu trường khác nhau, sau trung vệ Sergio Ramos - và trùng hợp thay, cả hai đều làm được điều đó trước Atletico.

Rodrygo (trái) mừng bàn cùng Federico Valverde. Ảnh: Reuters

Chỉ ba phút sau, Atletico kịp thời nhen nhóm hy vọng. Phút 58, Giuliano Simeone treo bóng từ cánh phải để Sorloth đánh đầu vào lưới trống, trong tình huống Courtois đã băng ra lỡ trớn, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Những phút còn lại chứng kiến Real chủ động chơi chắc chắn. HLV Xabi Alonso liên tiếp gia cố hàng phòng ngự khi tung Fran García, Ferland Mendy và Dani Ceballos vào sân. Dù không tạo thêm cơ hội nguy hiểm nào, đội bóng hoàng gia vẫn bảo toàn được tỷ số mong manh để giành vé vào chung kết.

Tại trận chung kết Siêu Cup Tây Ban Nha diễn ra ngày 11/1, Real sẽ chạm trán Barca. Mùa trước, hai đội từng gặp nhau ở trận đấu tranh danh hiệu này và phần thắng khi đó thuộc về Barca với chiến thắng đậm 5-2, một ký ức chắc chắn sẽ khiến trận El Clasico sắp tới thêm phần nóng bỏng.

Hồng Duy