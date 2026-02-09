Real đuổi sát Barca

Tây Ban NhaMột ngày sau khi Barca bứt phá, Real rút ngắn khoảng cách bằng trận thắng Valencia 2-0.

Real bắt đầu trận đấu tối 8/2 mà không có Vinicius và Rodrygo. Vinicius vắng mặt do vừa nhận đủ 5 thẻ vàng và nhận án treo giò một trận. Còn Rodrygo phải nghỉ do chấn thương gân kheo.

HLV Alvaro Arbeloa chuyển sơ đồ từ 4-3-3 sang 4-4-2 để giải quyết vấn đề nhân sự. Ông cho Kylian Mbappe và Goncalo Garcia đá cặp trên hàng công. Ở tuyến giữa, Arda Guler, Federico Valverde, Aurelien Tchouameni và Eduardo Camavinga tạo thành khối "kim cương". Còn ở tuyến dưới, hậu vệ phải 21 tuổi David Jimenez đá chính, trong khi Dani Carvajal và Trent Alexander Arnold ngồi ngoài.

Mbappe dứt điểm đầu trận Valencia 0-2 Real ở vòng 23 La Liga tối 8/2. Ảnh: EFE

Real khởi đầu không thực sự tốt với sơ đồ mới. Hiệp một, họ gặp khó khăn trong khâu triển khai tấn công, chỉ có hai cơ hội và đều bị thủ môn Stole Dimitrievski dùng chân cản phá. Valencia không tạo được cơ hội nào, nhưng thi đấu rất quyết liệt và kiểm soát chặt không gian.

Hai đội tiếp tục giằng co sau giờ nghỉ. Và đến phút 65, Real may mắn tạo ra bước ngoặt với bàn mở tỷ số. Alvaro Carreras xâm nhập vòng cấm, đón bóng bật ra, rồi sút chân phải tung lưới Valencia.

Hậu vệ trái người Tây Ban Nha ghi bàn thứ hai tại La Liga kể từ khi thi đấu cho Real hồi hè 2025. Hai bàn của anh có điểm chung là đều ghi vào lưới Valencia. Trong trận lượt đi hôm 1/11, anh trực tiếp ấn định chiến thắng 4-0.

Carreras mừng bàn mở tỷ số trận Valencia 0-2 Real ở vòng 23 La Liga tối 8/2. Ảnh: AS

CĐV Valencia rất thất vọng về bàn thua đầu. Trong những phút sau đó, họ liên tục kêu gọi HLV Carlos Corberan từ chức. Valencia hiện xếp thứ 17 trong 20 đội, với 23 điểm sau 23 vòng, chỉ hơn nhóm ba đội có nguy cơ xuống hạng một điểm. Đội xếp thứ 18 Rayo Vallecano thi đấu ít hơn một trận.

Nỗ lực tấn công cuối trận không đem lại kết quả tích cực nào cho Valencia. Trái lại, họ còn thua thêm một bàn ở phút 90+1. Brahim Diaz chuyền tầm thấp cho Mbappe đệm bóng ấn định chiến thắng 2-0 cho Real.

Trận thắng Valencia là trận thắng thứ bảy liên tiếp của Real tại La Liga. Họ giành 57 điểm sau 23 vòng, đồng thời rút ngắn khoảng cách với Barca xuống một điểm. Ở trận đấu tối 7/2, Barca đã thắng Mallorca 3-0 để gây áp lực với thầy trò HLV Arbeloa.

Thanh Quý