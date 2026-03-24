Real được hưởng phạt đền nhiều nhất châu Âu

Tây Ban NhaKhông đội nào thuộc 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu được các trọng tài cho hưởng phạt đền nhiều như Real từ đầu mùa 2025-2026.

Real được hưởng 14 quả phạt đền tại La Liga mùa này. Qua 29 vòng, tính trung bình, cứ hai trận các trọng tài cho đội hưởng một quả đá 11 mét.

Vinicius sút phạt đền ghi bàn trong trận Real 3-2 Atletico ở vòng 29 La Liga tối 22/3. Ảnh: Reuters

Trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu (La Liga, Ngoại hạng Anh, Serie A, Bundesliga và Ligue 1), Bayern nhận được phạt đền nhiều thứ hai, với 11 quả. Dortmund và Barca cùng xếp thứ hai với 9 quả, ngay trên Mainz, Valencia và Brentford với 8 quả. Tiếp đó là Chelsea, Toulouse, Marseille, Pisa và AC Milan với 7 quả.

Real dùng phạt đền để mở tỷ số, gỡ hòa, hoặc giành chiến thắng trong 6 trận. Còn Barca dùng trong 4 trận.

Real cũng dẫn đầu khi tính hiệu số giữa số quả phạt đền được hưởng và bị thổi: +10. Các đội xếp ngay sau gồm Bayern (+9), Dortmund, Mainz, Chelsea (+6) và Barca (+5).

"Việc Real vượt trội về các thống kê phạt đền một lần nữa đặt câu hỏi về sự thiên vị của các trọng tài La Liga", báo Tây Ban Nha Mundo Deportivo viết. Nhiều CĐV đội bóng khác từng phản đối mạnh mẽ trên các mạng xã hội. Một số người thậm chí chế video mô tả Real có thể hưởng phạt đền từ bất kỳ va chạm nào, kể cả ngoài vòng cấm và trong đời sống cá nhân cầu thủ.

Những đội nhận phạt đền nhiều nhất trong năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu mùa 2025-2026 (trong ngoặc là hiệu số giữa số quả phạt đền nhận được và bị thổi):

1. Real, 14 quả (+10)

2. Bayern, 11 (+9)

3. Borussia Dortmund 9 (+6), Barca 9 (+5)

5. Mainz 8 (+6), Brentford 8 (+1), Valencia 8 (+1)

8. Chelsea 7 (+6), Toulouse 7 (+3), Marseille 7 (+3), Pisa 7 (+2), Milan 7 (-1)

Thanh Quý (theo MD)