Real dùng thủ môn từng là tiền đạo ở Champions League

Hy LạpReal Madrid đăng ký thủ môn 18 tuổi Javi Navarro cho trận gặp Olympiakos ở lượt năm vòng bảng Champions League.

Navarro sẽ là thủ môn số ba khi làm khách của Olympiakos tối 26/11, sau Andrey Lunin và Fran Gonzalez. Thủ môn số một Thibaut Courtois không thể chơi trận này do bị viêm đường ruột. Trong trận thắng Kairat 5-0 ở lượt thứ hai vòng bảng Champions League, Real cũng đã đăng ký Navarro.

Navarro hiện là thủ môn chính của đội U19, đội xếp thứ tư trong cơ cấu CLB sau đội một, đội B và đội C. Một năm qua, tài năng 18 tuổi đã thăng tiến ngoạn mục, được HLV Alvaro Arbeloa đưa lên bắt nhiều trận cho đội B và C.

Navarro bắt cho đội B Real mùa này. Ảnh: Real

Khi còn bé, Navarro phát triển ở vị trí tiền đạo. Anh thậm chí ghi bàn giỏi hơn đẩy bóng. Nhưng sau đó, đội trẻ có nhiều cầu thủ ghi bàn giỏi hơn, buộc Navarro phải chuyển sang vị trí vốn không thực sự yêu thích. Nhưng khi tập trung hoàn toàn vào làm thủ môn, Navarro thăng tiến nhanh chóng. Năm 2019, anh thu hút sự quan tâm của nhiều tuyển trạch viên trong buổi thử việc, rồi được cả Real và Leganes mời vào học viện. Navarro cũng có hai lần lên tuyển U18 Tây Ban Nha.

Kể từ khi Iker Casillas ra đi năm 2015, học viện Real chưa có thủ môn nào khẳng định được tài năng ở đội một. Nhiều sản phẩm chỉ là lựa chọn số hai hoặc số ba sau thủ môn nước ngoài. Courtois, ngôi sao đến từ Bỉ, hiện là lựa chọn số một, xếp ngay trên thủ môn người Ukraine, Lunin. Fran Gonzalez và Navarro là hai hy vọng của học viện trong việc tìm ra "Casillas mới".

"Navarro rất toàn diện và có mọi thứ để thành công", tờ AS dẫn lời một HLV học viện Real.

Real hiện đứng thứ chín sau bốn trận đầu vòng bảng Champions League, thắng ba, thua một và giành chín điểm. Nếu đánh bại Olympiakos, họ sẽ có cơ hội trở lại Top 8, đồng thời cải thiện cơ hội giành vé trực tiếp vào vòng 1/8. Theo quy định, vòng 1/8 chỉ có tám vé trực tiếp dành cho tám đội dẫn đầu sau tám lượt đấu. Các đội xếp từ thứ 9 đến 24 phải chia cặp loại nhau tranh tám vé còn lại.

