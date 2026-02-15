Real đẩy Barca xuống thứ hai La Liga

Tây Ban NhaThầy trò HLV Alvaro Arbeloa lên dẫn đầu bằng trận thắng Sociedad 4-1 ở vòng 24, tối 14/2.

Trận này, HLV Arbeloa cho Kylian Mbappe ngồi ngoài dưỡng sức, nhằm chuẩn bị cho trận tái chiến Benfica tại vòng play-off Champions League. Dù vậy, Real vẫn quá mạnh so với Sociedad. Bốn trong năm cuộc đối đầu gần nhất, đội bóng thủ đô đều giành chiến thắng.

Ngay phút thứ 5, Goncalo Garcia đã mở tỷ số cho Real. Nhận quả tạt của Trent Alexander Arnold, tiền đạo 21 tuổi sút nhẹ vào góc xa đánh bại thủ môn Alex Remiro.

Garcia sút chéo góc mở tỷ số trận Real thắng Sociedad ở vòng 24 La Liga tối 14/2, trên sân Bernabeu, Madrid, Tây Ban Nha. Ảnh: AS

Sociedad tìm được bàn gỡ sau đó 16 phút, khi Dean Huijsen phạm lỗi trong vòng cấm với Yangel Herrera. Trên chấm 11m, Mikel Oyarzabal đánh bại thủ thành Thibaut Courtois bằng cú sút căng vào chính giữa khung thành.

Nhưng đó là điểm sáng duy nhất mà đội đang xếp thứ tám tạo ra. Trong phần còn lại, họ bị cuốn vào lối chơi tốc độ, mắc một loạt sai lầm và thua thêm ba bàn. Vinicius sớm lập lại thế dẫn trước cho đội nhà, bằng pha đi bóng buộc Jon Aramburu phạm lỗi trong vòng cấm ở phút 24. Tiền đạo người Brazil tự thực hiện quả phạt đền nâng tỷ số lên 2-1, với cú đặt lòng về bên phải ngược hướng đổ người của thủ thành Alex Remiro.

Phút 31, Federico Valverde nới rộng cách biệt bằng pha cứa lòng vào góc cao nâng tỷ số lên 3-1.

Vinicius mừng bàn trong trận thắng Sociedad ở vòng 24 La Liga tối 14/2. Ảnh: AS

Real tiếp tục làm chủ trận đấu sau giờ nghỉ. Phút 48, Vinicius một lần nữa rê dắt buộc Aramburu phạm lỗi trong vòng cấm, rồi sút phạt đền ấn định chiến thắng 4-1.

Kết quả này đưa đội bóng Hoàng gia lên dẫn đầu La Liga với 60 điểm sau 24 trận, hơn Barca hai điểm và chơi nhiều hơn một trận. Để lấy lại vị trí, Barca phải thắng trên sân Girona trong trận đấu tối 16/2.

Thanh Quý