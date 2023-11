Real chuẩn bị tài chính để ký với Mbappe và Haaland

Tây Ban NhaReal Madrid chuẩn bị sẵn tiền mặt, khoản vay và ngân sách lương để có thể ký với cả hai tiền đạo hàng đầu.

Việc ký với cả Kylian Mbappe và Erling Haaland đòi hỏi phí chuyển nhượng lớn. Tuy nhiên, theo tờ AS số ra ngày 23/11, Real đã chuẩn bị sẵn 140 triệu USD tiền mặt. Ngoài ra, đội chủ sân Bernabeu còn khoản vay chưa sử dụng lên tới 290 triệu.

Việc ký với Mbappe và Haaland có thể làm tăng ngân sách lương. Điều này sẽ đẩy Real đến nguy cơ vi phạm luật công bằng tài chính. Tuy nhiên, theo AS, đội chủ sân Bernabeu đã giảm ngân sách lương về mức lý tưởng. Mùa trước, ngân sách lương của Real là 566 triệu, tương đương 72% so với tổng thu nhập 776 triệu. Nhưng mùa này, ngân sách lương giảm còn 493 triệu, tương đương 54% so với tổng thu nhập dự kiến 919 triệu. Theo Hiệp hội các CLB châu Âu (ECA), tỷ lệ hiệu quả là dưới 70%.

Haaland và Mbappe vui vẻ với nhau trong lễ trao Quả Bóng Vàng 2023 hôm 30/10, tại Paris. Ảnh: FF

Tính đến ngày 30/6/2022, tổng lương cho cầu thủ và HLV đội một Real là 441 triệu mỗi mùa. Nhưng đến ngày 30/6 vừa qua, con số giảm còn 365 triệu. Real giảm lương là nhờ giải phóng nhiều cầu thủ hưởng lương cao như Eden Hazard, Karim Benzema, Marco Asensio, hay Mariano Diaz.

Tính đến ngày 30/6/2023, Real có 1.072 nhân sự, gồm cả 473 cầu thủ và HLV các tuyến. Theo Chủ tịch Florentino Perez, con số này sẽ tăng lên để khai thác sân Bernabeu đang được hiện đại hóa.

PSG đang cho Mbappe hưởng mức thu nhập lên tới 220 triệu mỗi năm, gồm lương và các khoản thưởng. Nếu chuyển sang Real, tiền đạo người Pháp có thể phải chấp nhận giảm lương. Mbappe chỉ còn hợp đồng với PSG đến tháng 6/2024. Nếu không có gì thay đổi, anh sẽ ra đi theo dạng tự do và Real sẽ không mất phí chuyển nhượng.

Trong khi đó, thu nhập của Haaland tại Man City thấp hơn Mbappe, chỉ gồm khoản lương 25 triệu mỗi năm và các khoản thưởng. Tiền đạo người Na Uy còn hợp đồng đến năm 2027. Do đó, nếu mua được, Real sẽ phải mất phí chuyển nhượng. Theo trang Transfermarkt, giá trị thị trường của Haaland và Mbappe đều đang ở mức cao nhất thế giới là 200 triệu.

Mbappe là cầu thủ trẻ nhất có 300 bàn trong sự nghiệp. Tiền đạo 24 tuổi đạt con số này sớm hơn cả Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Trong khi đó, ở tuổi 23, Haaland đã có 251 bàn.

Thanh Quý (theo AS)