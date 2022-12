Real chi 76 triệu USD mua tiền đạo 16 tuổi

CLB Real Madrid đạt thoả thuận mua tiền đạo 16 tuổi Endrick Felipe từ Palmeiras với giá tổng cộng 76 triệu USD.

Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Real chưa ký hợp đồng thương vụ này, nhưng đã đạt thoả thuận miệng với Palmeiras lẫn Endrick. Nhà vô địch La Liga sẽ chuẩn bị giấy tờ để ký hợp đồng ngay trong tháng 12/2022. Tuy nhiên, tiền đạo 16 tuổi chỉ có thể chơi cho Real từ tháng 7/2024, khi tròn 18 tuổi, vì đó là tuổi tối thiểu để cầu thủ được chuyển nhượng quốc tế.

Romano được coi là ông trùm tin chuyển nhượng, và khi anh dùng cụm từ "here we go" (chốt thôi nào), thương vụ thường sẽ hoàn tất.

Endrick mừng bàn ở giải vô địch Brazil hôm 25/10. Ảnh: Reuters

Real sẽ trả cho Palmeiras 63 triệu USD phí chuyển nhượng và 13 triệu USD tiền thuế. Endrick sẽ thành cầu thủ 16 tuổi đắt giá nhất lịch sử, đồng thời vào Top 50 thương vụ đắt nhất mọi thời. Endrick sẽ đắt giá hơn tiền bối Kaka - người từng chuyển từ Milan sang Real hè 2009 với giá 71 triệu USD.

Marca cho biết Real từng từ bỏ thương vụ Erling Haaland để tập trung chiêu mộ Endrick. Tiền đạo 16 tuổi này vừa ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Palmeiras hè 2022, với thời hạn ba năm. Để mua Endrick, Real đã phải cạnh tranh với PSG, Chelsea.

Palmeiras là CLB giàu truyền thống nhất Brazil, có trụ sở ở quận Perdizes, thành phố Sao Paulo. Họ đang giữ kỷ lục ba lần vô địch Nam Mỹ (Copa Libertadores) và 11 lần vô địch Brazil. Tiền đạo Gabriel Jesus cũng trưởng thành từ đội bóng này.

Endrick sinh năm 2006 ở thủ đô Brasilia, chơi bóng từ khi lên 4 tuổi. Anh gia nhập lò đào tạo trẻ của Palmeiras năm 11 tuổi, đồng thời giúp bố kiếm được công việc lau dọn ở đội bóng. Endrick cao 1,73 m, thuận chân trái và có lối chơi giống các tiền bối như Ronaldo hay Romario, nhưng thần tượng Cristiano Ronaldo.

Tài nghệ của Endrick Tài nghệ chơi bóng của Endrick.

Endrick mới chơi trận chuyên nghiệp đầu tiên hôm 6/10 cho đội một Palmeiras ở giải vô địch Brazil. Đến hôm 25/10, anh lập cú đúp giúp đội nhà thắng Athletico Paranaense 3-1, để thành cầu thủ trẻ thứ hai ghi bàn trong lịch sử giải. Endrick đã chơi 7 trận cho Palmeiras, ghi ba bàn.

Real cũng từng chiêu mộ tài năng trẻ Brazil như Vinicius Junior hay Rodrygo Goes theo cách tương tự, khi họ mới 17 tuổi. Real phải chờ một năm mới được đăng ký cho hai cầu thủ này thi đấu. Hiện Vinicius chiếm vị trí chính thức ở Real cũng như đội tuyển Brazil ở World Cup 2022, còn Rodrygo cũng dần khẳng định được bản thân.

