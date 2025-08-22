Real bị tố lách luật khi đăng ký cầu thủ

Real Madrid đăng ký tiền vệ 18 tuổi Franco Mastantuono cho đội dự bị, nhưng để anh chơi cho đội một, nhằm lách quy định tài chính La Liga.

Mastantuono 18 tuổi, ra mắt Real khi vào sân ở phút 68 trận thắng Osasuna ở vòng một La Liga. Dù chưa kịp ghi dấu ấn, tiền vệ Argentina đã kéo theo tranh chấp pháp lý.

Chủ tịch trường huấn luyện HLV Tây Ban Nha (CENAFE), ông Miguel Galan đã gửi đơn lên LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF), yêu cầu xem xét tính hợp lệ trong việc đăng ký cầu thủ này.

Theo Galan, Real đã đăng ký Mastantuono ở đội Castilla (đội dự bị Real và chơi ở hạng ba Tây Ban Nha), nhưng lại sử dụng anh cho đội một. Hành động này theo ông là lách luật, trái với Điều 125 trong Quy chế RFEF. "Đây có thể cấu thành hành vi gian lận pháp lý và dẫn tới lỗi sử dụng cầu thủ không hợp lệ theo Điều 248", Galan viết trong đơn dài 5 trang gửi Ban kỷ luật RFEF.

Mastantuono trong trận Real gặp Osasuna trên sân Bernabeu, thành phố Madrid, Tây Ban Nha, vòng một La Liga tối 19/8/2025. Ảnh: fcbarcelonanoticias

Tranh cãi không chỉ dừng ở riêng Real. Galan cho rằng vụ Mastantuono không phải trường hợp đơn lẻ, mà là hiện trạng phổ biến tại La Liga. Các CLB đăng ký cầu thủ đội một dưới danh nghĩa đội dự bị, để tránh giới hạn đăng ký cầu thủ cũng như trần lương theo luật Công bằng Tài chính.

Chủ tịch CENAFE cho rằng điều này tạo ra sự bất bình đẳng. Các đội nhỏ ở hạng dưới phải đối đầu với ngôi sao tầm quốc tế như Mastantuono, nhưng lại được đăng ký dưới danh nghĩa cầu thủ trẻ. "Sự công bằng của giải đấu bị bóp méo. Nguyên tắc bình đẳng giữa các đội bóng cũng bị phá vỡ", ông viết.

Trong thư, Galan yêu cầu Ban kỷ luật RFEF vào cuộc ngay, thậm chí trước trận Real gặp Oviedo sắp tới. Ông cũng đề nghị mở rộng điều tra sang những CLB khác áp dụng hình thức tương tự.

Ngoài việc kêu gọi xử lý Real, Galan còn đưa ra hai kiến nghị lớn với Chủ tịch RFEF Rafael Louzan. Ông muốn lập hệ thống giải đấu riêng cho các đội dự bị, chia hạng nhất, nhì, ba, giống như các CLB Anh. Theo ông, điều này vừa giúp cầu thủ trẻ được cọ xát trong môi trường công bằng, vừa ngăn tình trạng "đội một trá hình" xuất hiện ở các giải bán chuyên.

Galan cũng muốn siết chặt Điều 125, để cầu thủ muốn được đôn lên đội một phải thi đấu tối thiểu 5 trận chính thức cho đội dự bị trong mùa giải. "Điều kiện bắt buộc này sẽ chấm dứt tình trạng đăng ký ảo, buộc CLB tuân thủ tinh thần của luật", Galan nhấn mạnh.

Đến nay, chưa có CLB nào chính thức gửi đơn khiếu nại về trường hợp Mastantuono. Vì thế, RFEF vẫn chưa mở thủ tục kỷ luật. Tuy nhiên, sức ép từ những lá đơn liên tiếp của Galan đang đặt liên đoàn vào thế khó. Nếu bỏ qua, RFEF có thể bị chỉ trích là dung túng cho các "ông lớn". Còn nếu họ xử lý, Real có thể phải nhận án phạt nặng.

Hoàng An (theo Mundo Deportivo)