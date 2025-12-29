Real bị chê lạc lối vì Vinicius

Theo cựu tiền đạo Real Madrid Poli Rincon, Vinicius Junior đang nhận được quá nhiều sự ưu ái từ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

"Vinicius chắc chắn không trụ nổi hai tuần trong phòng thay đồ Real thời của tôi", Rincon nói với El Periodico. "Real đã đánh mất tính thứ bậc và quyền uy nội bộ như trong quá khứ".

Rincon chơi cho Real thời 1976-1981, chỉ ghi được ba bàn. Đỉnh cao của ông là danh hiệu Vua phá lưới La Liga mùa giải 1982-1983, cùng Betis.

Vinicius phản ứng sau khi bị thay ra trong trận El Clasico gặp Barca trên sân Bernabeu, thành phố Madrid, Tây Ban Nha tối 26/10/2025. Ảnh: Reuters

Rincon cho rằng trước đây, Real vận hành theo nguyên tắc để các đội trưởng giữ vai trò kiểm soát trật tự, vì thế lợi ích của CLB luôn được đặt lên trên cá nhân. Ông nhắc lại thời kỳ của Chủ tịch Santiago Bernabeu, không có ngoại lệ cho bất kỳ cầu thủ nào. "Trước kia, có những đội trưởng giữ kỷ cương. CLB đứng trên tất cả", ông nói.

Theo cựu tiền đạo này, Vinicius là hình ảnh tiêu biểu cho sự thay đổi đó. Ông cho rằng sau sự cố liên quan đến cuộc đua Quả Bóng Vàng 2024, tiền đạo người Brazil được trao nhiều quyền lực hơn mức cần thiết, từ đó gây ảnh hưởng tới sự ổn định của tập thể. "Alfredo Di Stefano, Cristiano Ronaldo hay Raul Gonzalez đều rời đi và Real Madrid vẫn tiếp tục thành công. Còn với Vinicius, CLB lại mất phương hướng", cựu tiền đạo Tây Ban Nha nói.

Poli Rincon hiện 68 tuổi, khoác áo Real giai đoạn 1976-1981.

Vinicius đang trải qua chuỗi 17 trận "tịt ngòi" với Real. Ở 10 trận gần đây, anh cũng không kiến tạo được bàn nào cho đồng đội. Điều này phần nào khiến Real hụt hơi trong cuộc đua vô địch, khi bị Barca bỏ cách bốn điểm.

Không chỉ nhắm vào cầu thủ, Rincon cũng đề cập đến ban huấn luyện. Ông đánh giá nhiệm kỳ của HLV Xabi Alonso với thái độ thận trọng, không phủ nhận hoàn toàn năng lực chuyên môn, nhưng đưa ra cảnh báo rõ ràng: "Dự án sẽ bị tổn thương chí mạng nếu không có sự hậu thuẫn từ thượng tầng. Ở Real Madrid hiện tại, quyền lực tập trung vào Chủ tịch. Nếu cầu thủ cảm nhận được niềm tin của Florentino Perez dần lung lay, HLV sẽ rơi vào tình thế bất khả kháng".

Rincon cũng nhận xét rằng Real đang thiếu những thủ lĩnh thực sự sau khi các trụ cột giàu ảnh hưởng như Karim Benzema, Toni Kroos, Luka Modric và Casemiro ra đi. Theo ông, khoảng trống về cá tính và uy tín chưa được lấp đầy. Kylian Mbappe có chuyên môn, nhưng chưa đủ để vực dậy tập thể. Còn Jude Bellingham được đánh giá là phải chạy quá nhiều trong hệ thống của Alonso hiện tại.

Trong khi đó, Rincon dành lời khen cho đối thủ truyền kiếp Barca dưới thời HLV Hansi Flick. Ông đánh giá cao việc Barca kiên định với chiến lược phát triển cầu thủ trẻ và duy trì lối chơi rõ ràng. "Họ biết bản thân đang làm gì. Barca là một tập thể. Đó chính là điều Real Madrid đang thiếu", Rincon nhấn mạnh.

Hoàng An (theo Marca)