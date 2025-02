Real bị cảnh báo có thể mất Vinicius như Ronaldo

Tây Ban NhaĐề nghị 1 tỷ USD từ Arab Saudi khiến Vinicius không còn toàn tâm toàn ý với đội bóng Tây Ban Nha.

Theo tờ AS hồi tháng 1, một CLB Arab Saudi đang đề nghị trả 1 tỷ USD trong 5 năm cho Vinicius. Nếu chấp nhận, tiền đạo người Brazil sẽ tăng thu nhập hiện tại lên gần 10 lần. Real cũng sẽ nhận được khoản phí chuyển nhượng kỷ lục 300 triệu cho thương vụ này.

AS cho biết, dư luận Madrid đang bàn tán rất nhiều về tương lai của Vinicius. Chủ nhân giải The Best 2024 vẫn muốn gắn bó lâu dài với Real, nhưng không hoàn toàn loại trừ khả năng tới Arab Saudi. Điều này càng làm tăng các tin đồn, mà mới nhất là việc đại diện của tiền đạo Brazil được cho vừa gặp CLB Tây Á cách đây hai ngày.

Vinicius giành giải Cầu thủ hay nhất trận Man City 2-3 Real ở lượt đi vòng play-off Champions League tối 11/2. Ảnh: Reuters

Theo chuyên gia chuyển nhượng Yago De Vega, Vinicius có thể đang lợi dụng sự quan tâm từ bên ngoài để gây sức ép với Real. Từ đó, CLB có thể phải tăng lương và các ưu đãi khác. Tuy nhiên, cách làm này cũng có nguy cơ phản tác dụng như từng xảy ra với Cristiano Ronaldo, cầu thủ gây sức ép với Real nhưng phải chuyển sang Juventus vào năm 2018.

"Chuyện này xưa như trái đất rồi. Nhưng chúng ta đều biết Chủ tịch Florentino Perez là người như thế nào. Nếu bạn thích thì tốt, còn không thì hãy đến đội khác. Ông ấy đã làm điều đó với Ronaldo rồi", De Vega phân tích thêm.

Sergio Ramos là trường hợp tương tự. Cựu đội trưởng Real từng muốn gia hạn hợp đồng với điều khoản hấp dẫn, nhưng Perez từ chối giữ một cầu thủ luống tuổi và đòi hỏi cao. Sau đó, Ramos phải chuyển sang PSG vào năm 2021.

Nhưng theo bình luận viên Jesus Gallego của đài Cadena Ser, Vinicius không giống Ronaldo và Ramos. Do vậy, Real cần thận trọng trong việc đãi ngộ và gia hạn hợp đồng. "Sự khác biệt trong trường hợp này là Ronaldo và Ramos bắt đầu giảm phong độ khi chuẩn bị ra đi, còn Vinicius thì chưa", Gallego nói.

Vinicius gia nhập Real từ năm 2018, ghi 101 bàn trong 295 trận, góp công giành 14 danh hiệu, trong đó có hai Champions League và ba La Liga. Năm 2024, tiền đạo 24 tuổi về nhì Quả Bóng Vàng và giành The Best.

Ronaldo rời Real vào thời điểm Vinicius sắp gia nhập. Sau đó, CR7 chơi ba mùa cho Juventus và một mùa rưỡi cho Man Utd. Tháng 1/2023, Ronaldo đến Arab Saudi khoác áo Al Nassr, nhận mức lương kỷ lục 200 triệu USD mỗi năm.

Vinicius đang nhận mức lương 22 triệu mỗi năm. Tiền đạo 24 tuổi cùng Jude Bellingham và Kylian Mbappe là ba cầu thủ được đãi ngộ tốt nhất tại Real.

Thanh Quý (theo AS, Cadena Ser)