Real bán đứt Odegaard cho Arsenal

Theo The Athletic, Arsenal chi 41 triệu USD để mua dứt Martin Odegaard sau nửa năm mượn tiền vệ này từ Real Madrid.

Tùy theo thành tích trong tương lai, Arsenal có thể phải trả thêm sáu triệu USD cho Real. Odegaard sẽ ký hợp đồng bốn năm với đội chủ sân Emirates, kèm lựa chọn gia hạn một năm.

Trong hôm nay 19/8, Odegaard sẽ tới London hoàn thành thủ tục kiểm tra y tế. Nếu kịp lấy giấy phép, tiền vệ 22 tuổi có thể chơi cho Arsenal trong trận derby với Chelsea tối 22/8.

Odegaard chơi thành công cho Arsenal nửa mùa trước. Ảnh: Reuters.

Trong nửa sau mùa 2020-2021, Odegaard khoác áo Arsenal theo hợp đồng mượn. Trong 20 trận thi đấu dưới quyền HLV Mikel Arteta, anh ghi hai bàn và gây ấn tượng trong vai trò tiền vệ dẫn dắt lối chơi.

Odegaard trở lại Real từ đầu hè 2021. Anh tham gia loạt trận giao hữu chuẩn bị cho mùa mới, nhưng không được tân HLV Carlo Ancelotti đưa vào danh sách thi đấu trận mở màn La Liga.

Odegaard gia nhập Real từ tháng 1/2015, khi mới 16 tuổi. Trong sáu năm, tiền vệ người Na Uy chỉ chơi 11 trận cho đội một và 62 trận cho đội B Real. Xen giữa các trận này, Odegaard thi đấu theo dạng cho mượn tại Heerenveen, Vitesse (Hà Lan), Sociedad (Tây Ban Nha) và Arsenal.

Odegaard khoác áo ĐTQG từ năm 2014, là tuyển thủ Na Uy trẻ nhất lịch sử ở độ tuổi 15 năm 253 ngày. Anh đã chơi 30 trận quốc tế, ghi một bàn. Hồi tháng 3/2021, Odegaard bắt đầu đeo băng đội trưởng Na Uy.

Hè này, do khủng hoảng tài chính, Real mới chỉ chiêu mộ David Alaba. Đây là hợp đồng miễn phí do Alaba là cầu thủ tự do. Ở chiều ngược lại, Real đã bán Raphael Varane, Odegaard và giải phóng Sergio Ramos.

Trong khi đó, trước khi mua Odegaard, Arsenal đã chi 100 triệu USD để chiêu mộ trung vệ Ben White, hậu vệ trái Nuno Tavares và tiền vệ Sambi Lokonga. Dù vậy, thành tích của đội chưa được cải thiện. Ở trận mở màn Ngoại hạng Anh, Arsenal thua tân binh Brentford 0-2.

Thanh Quý (theo The Athletic)