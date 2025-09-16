Lượt trận đầu vòng bảng Champions League 2025-2026 sẽ mang đến một loạt các cặp đấu đáng gờm, khi những tên tuổi lớn của bóng đá châu Âu trải qua những thách thức.

Real, Arsenal, Tottenham và Juventus khai màn Champions League

Đêm 16/9 và rạng sáng 17/9, bản nhạc hiệu quen thuộc của Champions League sẽ lại ngân vang khắp các sân cỏ châu Âu. Ngay trong hai ngày thi đấu đầu tiên của vòng bảng, hai cặp đấu giữa các đại diện Tây Ban Nha và Anh hứa hẹn sẽ mang đến kết quả khó lường.

Giữa lúc hàng loạt trụ cột chấn thương, Arsenal phải hành quân đến San Mames của Bilbao - đội cũng đang chưa rõ khả năng trở lại của ngôi sao Nico Williams trên hàng công sau chấn thương ở tuyển Tây Ban Nha. Đây là lần đầu tiên sau 11 năm Bilbao trở lại vòng bảng Champions League.

Tottenham tiếp Villarreal có thể xem là một cuộc đấu nhiều biến số. HLV Thomas Frank ra mắt giải đấu danh giá châu Âu và đang thay da đổi thịt Tottenham bằng lối chơi khoa học và gai góc. Marcelino cũng là nhà cầm quân đầy toan tính bên kia chiến tuyến. Trong những lần ít ỏi tham dự Champions League, Villarreal đều đạt thành tích tốt, như vào đến bán kết mùa 2005-2006, hay mùa 2021-2022.

Real Madrid cũng khởi đầu bằng trận sân nhà, tiếp Marseille. Real được đánh giá cao hơn nhờ lực lượng hùng hậu cùng chất lượng lối chơi dưới trướng HLV Xabi Alonso. Nhưng Marseille vẫn có những quân bài có thể gây bất ngờ, như Mason Greenwood hay lão tướng Aubameyang - người rất có duyên ghi bàn trước Real.

Cuối cùng là cặp đấu tái hiện chung kết 1997 giữa Juventus và Dortmund. Cả hai đều đang đạt phong độ cao ở giải quốc nội, nhất là Juventus của HLV Igor Tudor với chuỗi ba trận thắng ở Serie A.

Hoàng Thông - Duy Phương