Real áp sát Barca bằng bàn thắng phút bù giờ

Tây Ban NhaReal Madrid thắng nhọc Celta Vigo 2-1 ở vòng 27 La Liga, đồng thời rút ngắn khoảng cách với Barca xuống một điểm.

Real tiếp tục gặp khó khăn trước Celta Vigo, giống như trận lượt đi thua 0-2 ngay trên sân nhà Bernabeu. Lần này, đội bóng thành Madrid đánh mất lợi thế chỉ 14 phút sau khi mở tỷ số. Tuy nhiên, nỗ lực gây sức ép cuối trận và may mắn đã đem lại kết quả tốt đẹp. Federico Valverde ghi bàn quyết định chỉ hai phút trước khi trận đấu kết thúc.

Vinicius (giữa) đơn độc trên hàng công trận Real thắng Celta Vigo ở vòng 27 La Liga tối 6/3. Ảnh: Reuters

Real nhập cuộc tốt hơn. Ngay phút 11, Aurelien Tchouameni đón bóng từ tình huống đá phạt góc, rồi sút từ rìa vòng cấm mở tỷ số cho đội khách. Tiền vệ người Pháp ghi bàn thứ hai trong ba trận, bằng thành tích trong 96 trận trước đó.

Nhưng sau khởi đầu tốt, Real không đủ chiều sâu để duy trì lợi thế. Việc thiếu 9 cầu thủ do chấn thương và án treo giò khiến đội xếp thứ hai dễ bị tổn thương trước các pha phản công của đội xếp thứ sáu. Phút 25, Williot Swedberg đi bóng xuống biên rồi chuyền ngược vào trong cho Borja Iglesias sút một chạm gỡ hòa cho Celta Vigo.

Hai đội tiếp tục chơi giằng co sau hai bàn thắng sớm. Real chiếm ưu thế về bóng, nhưng Celta Vigo hơn về số cơ hội. Phút 42, nếu Thibaut Courtois không xuất sắc, đội chủ nhà có thể đã nâng tỷ số lên 2-1 với cú vô lê của Swedberg.

Real tiếp tục thiếu sắc bén trong hiệp hai. Trừ khoảnh khắc bùng nổ đầu trận, Vinicius không để lại dấu ấn nào. Brahim Diaz cũng chơi không mấy nổi bật trước khi bị thay ra ở phút 77.

Trong khi đó, Celta Vigo gây nhiều nguy hiểm hơn ngay cả khi chỉ kiểm soát bóng 37%. Phút 87, đội chủ nhà suýt giành trọn ba điểm từ một pha phản công. Iago Aspas lừa qua trung vệ Raul Asencio trong vòng cấm, rồi sút chân trái qua tầm với của thủ môn Courtois, nhưng bóng đập cột ra ngoài.

Valverde (phải) mừng bàn quyết định trong trận thắng Celta Vigo ở vòng 27 La Liga tối 6/3. Ảnh: EFE

Real kiên trì gây sức ép những phút bù giờ. Phút 90+4, may mắn mỉm cười với họ. Sau khi hậu vệ Celta Vigo phá quả tạt chìm của Trent Alexander-Arnold, Valverde băng lên sút căng từ 19 m, khiến bóng đập Marcos Alonso bay vào khung thành ấn định chiến thắng 2-1.

Real rút ngắn khoảng cách xuống một điểm và thành công trong việc gây sức ép lên đội dẫn đầu Barca. Để khôi phục khoảng cách cũ, đội dẫn đầu phải thắng trên sân của Bilbao tối 7/3. Nhưng mặt khác, Barca cũng cần duy trì lực lượng chuẩn bị cho trận lượt đi vòng 1/8 Champions League với Newcastle.

Thanh Quý