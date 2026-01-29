Rẽ cắt đầu xe khác, ôtô đâm vào xe máy

TP HCMTừ góc khuất, ôtô húc một người đi xe máy ở hướng vuông góc hôm 28/1 tại cầu vượt Bình Phước.

Ôtô húc vào xe máy ở dưới chân cầu vượt Video: Hữu Toàn

Tình huống giao thông: Đường đông phương tiện, nhiều xe phải dừng lại, ở hướng vuông góc, ôtô màu đen húc ngã một người đi xe máy từ góc khuất của ôtô cùng chiều ngay dưới gầm cầu vượt. May mắn người đi xe máy an toàn.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện tham gia giao thông luôn giữ cho mình một khoảng cách an toàn phòng mọi tình huống có thể xảy ra. Khi phải chuyển hướng trước đầu một xe khác, tài xế cần xác định vùng điểm mù, chủ động điều tiết chân ga, chân phanh để giảm tốc, chỉ đi tiếp khi tầm nhìn đã hoàn toàn thông thoáng.

Nguyên Vũ