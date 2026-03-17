Rayan Cherki: 'Khán giả sẽ không thấy phí tiền khi xem tôi chơi bóng'

Trả lời phỏng vấn tạp chí Pháp France Football, ngôi sao Man City Rayan Cherki tự nhận là người kế thừa của bóng đá kiểu cũ, của những nghệ sĩ, biết cách tạo ra tính giải trí và những khoảnh khắc khó lường.

Cuộc phỏng vấn diễn ra tại nhà riêng của Cherki ở Manchester, Anh tuần trước, trong tròn hai tiếng đồng hồ và được tạp chí Pháp đăng ngày 15/3. Sau cuộc phỏng vấn, tiền vệ Man City tự chấm bản thân điểm 8 trên thang 10 cho nội dung anh và France Football trao đổi.

- Anh yêu điện ảnh và đặc biệt thích phim King Arthur: Legend of the Sword (Vua Arthur: Truyền thuyết thanh gươm). Trên poster phim có dòng chữ: "Sinh ra nơi đường phố, định sẵn để làm vua"...

- (Ngắt lời) Dòng đề tựa tuyệt vời! Tôi không biết liệu nó có tóm gọn đúng con người mình không, bởi tạ ơn Chúa, tôi không sinh ra ở đầu đường xó chợ. Nhưng những ký ức bóng đá đầu tiên của tôi là từ đường phố, đó là nơi tôi học chơi bóng. Và nếu một ngày nào đó tôi được đội vương miện lên đầu, thì đó là vì định mệnh đã an bài một cách xứng đáng.

- Anh có thấy mình là "vị vua" của một điều gì đó không?

- Vua không tự phong cho chính mình. Chính cái cách mọi người nhìn nhận, chính họ mới là những người có quyền quyết định liệu tôi có phải là một vị vua hay không.

- Có một câu thoại trong phim đi ngược lại quan điểm đó của anh: "Nếu ngươi là vua, hãy tuyên bố điều đó!".

- Điều đó tùy thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi người. Ở Pháp, chúng ta thường dè dặt khi tuyên bố điều gì đó quá cao ngạo. Nếu nói rằng hiện nay không có cầu thủ thứ hai nào giống như tôi, thái độ qua diễn ngôn ấy không hẳn là tính cách của tôi. Nhưng tôi biết rõ mình đang ở đẳng cấp nào, mình có những phẩm chất gì và cả những khiếm khuyết ra sao.

- Vì thực tế là không có cầu thủ thứ hai nào giống như cậu sao?

- Đúng, tất nhiên rồi, dù cho mọi cầu thủ đều có những nét riêng biệt. Nhưng nói "tôi là người giỏi nhất" vào lúc này để làm gì? Ngoài việc chuốc lấy búa rìu dư luận, hay khiến người ta nghĩ rằng tôi không khiêm tốn, thì nó chẳng giải quyết được gì cả.

- Một câu thoại nữa từ phim: "Nếu muốn anh ta nhìn xa trông rộng, hãy cho anh ta thấy một điều gì đó vĩ đại".

- Câu thoại hay tuyệt đỉnh! Tôi cũng từng nói về điều này với mẹ và anh trai mình. Bạn càng đặt ra những mục tiêu vĩ đại, kết quả bạn đạt được sẽ càng vang dội. Kỳ vọng của tôi dành cho bản thân là cao ngút.

- Người ta đã "dán" cho cậu rất nhiều "nhãn mác", từ những lời tán dương, những lời chỉ trích, có cái đúng và cũng có cái bất công. Chúng tôi đã ghi lại một vài cái ở đây...

- (Ngắt lời) Người đời "dán" cho tôi phần lớn là những cái tên bất công. Với tôi, họ chưa bao giờ biết đến khái niệm "chừng mực". Nhưng tôi thấy ổn, tôi thích khía cạnh này trong bản tính con người. Họ dìm bạn xuống, và khi bạn ở trên đỉnh cao, họ im bặt vì chẳng còn gì để nói. Tôi phấn khích vì điều đó. Năm 15 tuổi, người ta thêu dệt đủ chuyện, chỉ trích tôi vì tôi vung tay trên sân, vì tôi thực hiện thêm một nhịp rê bóng thừa thãi... Nhưng tất cả những người đó đã ở đâu khi họ 15, 16 tuổi? Ai mà không phạm sai lầm? Ngay cả Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi cũng từng như vậy.

Cherki mừng bàn thắng trong màu áo Man City. Ảnh: Reuters

Tôi muốn mượn lời của Hoàng đế La Mã Marcus Aurelius: "Con đường vẫn vậy, thứ duy nhất thay đổi là hòn đá trên lối đi của bạn". Bạn sẽ làm gì? Né tránh nó? Bước qua nó? Hay nhặt nó lên và ném đi? Chính những thử thách trên hành trình và cách bạn vượt qua chúng sẽ định nghĩa con người bạn.

- Đây, anh hãy xem những liệt kê mà chúng tôi đã tổng hợp lại...

- (Nhìn và đọc) "Thiên tài, phù thủy, thần đồng". Những cái này tôi biết, tôi nghe suốt rồi. "Kẻ gây rối đáng yêu", cái này cũng vậy luôn. Mà tôi không phải kẻ gây rối. Con người ai cũng có mặt tốt mặt xấu. Nhưng nếu tôi làm bạn hạnh phúc, nếu tôi thấy bạn mỉm cười, tôi sẽ lấy làm mãn nguyện. Đó mới là điều quan trọng nhất.

"Kẻ nổi loạn, không thể kiểm soát", cái này tôi chưa bao giờ nghe thấy trong đời. "Phập phù", chuyện này thì bình thường khi bạn còn trẻ. Ngay cả Cristiano Ronaldo và Messi, những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử, cũng có những giai đoạn khó khăn ấy mà. "Lạc quẻ", cái này thì tôi mới thấy lần đầu.

"Kẻ gây phiền toái", bình thường thôi, lối chơi của tôi vốn là vậy. Nếu tôi không dám thách thức, người ta sẽ bảo: "Ôi dào, nhìn kìa, cậu ta chơi bóng quá an toàn, đó không phải là Cherki". Còn nếu tôi thử điều gì đó mới mẻ: "Ôi dào, cậu ta lại làm quá lên rồi". Tôi làm quá, nhưng thành công, thì là phi thường. Tôi làm y như thế nhưng thất bại, thì là "cậu ta dở tệ, phiền phức quá". Tôi quen với những giọng điệu ấy rồi.

"Tài năng sớm nở tối tàn". Tất cả những thứ đó làm tôi buồn cười. Những kẻ "dán nhãn" đó không biết cuộc sống hàng ngày khắc nghiệt thế nào, không biết bạn đã nỗ lực ra sao. Ở vị trí của tôi, nhiều người chắc đã buông xuôi từ lâu rồi.

- Bịt miệng những kẻ chỉ trích có phải là một động lực của anh không?

- Không. Tôi biết mình sẽ vươn tới đỉnh cao. Mọi thứ sẽ đến đúng lúc với người biết chờ đợi. Karim Benzema giành Quả Bóng Vàng năm 34 tuổi. Dù là bây giờ hay năm 34 tuổi, anh ấy đã thắng, và đó là điều người ta sẽ ghi nhớ. Hiện tại, tôi được trang bị đầy đủ để đối mặt với mọi tình huống. Người ta có thể dìm tôi xuống hay tâng bốc tôi lên, không gì có thể làm tôi tổn thương được nữa.

- Vẫn còn một tờ giấy nữa về những cái nhãn người ta dán cho anh đấy...

- Còn nữa à? "Trai hư". Cái này thì thật là quá sức tưởng tượng! Chắc họ định kiến về diện mạo của tôi thôi.

Cherki là tay chơi với toàn đồ hiệu trên người. Ảnh: X/clothes.rap

- Anh đã bao giờ phạm sai lầm chưa?

- Tất nhiên. Ngày nào tôi chả phạm sai lầm. Nhưng chúng nhào nặn nên con người tôi của ngày mai và ngày sau nữa. Không có sai lầm, bạn không thể tiến bộ. Đó là những bài học.

- Anh nhìn nhận thế nào về hành trình đã đi qua?

- Rất đẹp, vì nó có cả những mảng sáng và tối. Điều tôi thấy là mình chưa bao giờ bỏ cuộc, ngay cả khi tôi ở dưới "đáy vực", tôi dùng từ này trong ngoặc kép nhé, vì tôi cũng là người rất may mắn. Thậm chí cả những người thân thiết nhất cũng nghĩ rằng mọi chuyện sẽ rất chông gai với tôi. Nhưng tôi là người duy nhất nói với họ: "Mọi người cứ lên xe đi, ngồi xuống, quan sát và học hỏi cùng con!".

- Khi nói đến bóng đá, anh nghĩ đến điều gì?

- Phép màu, những giấc mơ, đam mê và hạnh phúc. Có những người đang gặp khó khăn, sống trong những hoàn cảnh ngặt nghèo. Chúng tôi may mắn có cơ hội mang đến cho họ 90 phút để họ quên đi tất cả. Mục tiêu của tôi là khi họ đến sân, tôi phải làm họ thốt lên: "Chà, những gì mình vừa xem thật phi thường". Để khi họ bước lên xe ra về, dù phải đối mặt lại với những rắc rối thường nhật, họ vẫn còn giữ được cảm giác hưng phấn từ những gì họ đã thấy.

- Anh cảm thấy thế nào khi có bóng trong chân?

- Tôi không cảm nhận được, tôi không biết nữa, nó không thể giải thích bằng lời. Khi tôi có bóng, tôi muốn mọi người phải tự hỏi: "Làm sao cậu ta làm được thế, làm sao cậu ta nhìn ra được đường bóng đó?". Chỉ vậy thôi.

- Quan hệ giữa anh và quả bóng là gì?

- Tôi cố gắng nâng niu nó. Thật khó để diễn tả thành lời. Tôi không bao giờ muốn làm đau quả bóng. Tôi muốn nó cảm thấy hạnh phúc khi ở trong chân tôi. Tôi có nuôi một chú mèo, và anh biết đấy, nó sẽ không tìm đến nếu anh không biết cách vuốt ve nó. Với quả bóng cũng vậy.

- Vậy anh thế nào khi không có bóng?

- Cũng ổn thôi. Tôi luôn có khả năng di chuyển linh hoạt. Hiện tại, dưới thời Pep Guardiola, điều này càng được phản ánh rõ nét hơn vì triết lý của ông ấy đồng nhất với tư duy bóng đá của tôi. Tôi thường xuyên xuất hiện một mình ở các khoảng không gian giữa các tuyến. Như Pep nói, tôi không nhất thiết phải chạy hùng hục để có mặt đúng lúc, đúng chỗ. Đó là điều mà ít người nhận ra. Cũng dễ hiểu thôi, người ta thường chỉ thích những thứ gì hào nhoáng.

Cherki từng được xem là "Phù thủ với trái bóng" thời còn ở Lyon. Ảnh: AFP

- Anh tự định nghĩa mình là mẫu cầu thủ nào? Một ngòi nổ gây phấn khích, một cầu thủ của những video highlight, một nghệ sĩ hay một kẻ trình diễn?

- Tôi là Rayan Cherki. Một sự pha trộn của tất cả những điều đó, và đó chính là cái chất riêng của tôi.

- Anh có phải là bảo chứng cho một bữa tiệc bóng đá mãn nhãn?

- Tôi không dám chắc. Nhưng tôi có thể khẳng định một điều: khán giả sẽ không thấy phí tiền khi đến xem tôi chơi bóng.

- Anh muốn cống hiến điều gì cho người hâm mộ?

- Dù bạn có rất nhiều tiền hay hàng nghìn người bạn, thì cuối cùng thứ duy nhất còn sót lại chính là những kỷ niệm. Không có gì quý giá hơn điều đó. Và đó chính là những gì đám cầu thủ chúng tôi tạo ra trên sân.

- Vậy với anh, để lại...

- (Ngắt lời) Một dấu ấn... Không chỉ đơn thuần là trong bóng đá. Có thể tôi sẽ có một trận đấu tồi, nhưng nếu tôi đập tay với một cậu bé nhặt bóng, khoảnh khắc đó sẽ khắc sâu vào tâm trí cậu ấy mãi mãi.

- Để tìm thấy niềm vui bóng đá ngày nay, chúng ta nên xem ai thi đấu?

- Lamine Yamal, Kylian Mbappe... Có rất nhiều cái tên. Ousmane Dembele nữa. Và đương nhiên, cả Rayan Cherki.

- Vậy hóa ra thế giới bóng đá vẫn còn nhiều nghệ sĩ đấy chứ?

- Có nhiều cầu thủ sở hữu tài năng phi thường, nhưng nghệ sĩ thực thụ thì rất hiếm.

- Anh có phải là một nghệ sĩ không?

- Tôi nghĩ là có. Vì đôi khi tôi làm những điều mà chính bản thân mình cũng không hiểu nổi (cười).

- Với đồng đội, việc có anh trong đội hình có ý nghĩa gì?

- Ồ, hẳn là phiền phức lắm đấy! Tôi rất khắt khe với bản thân. Nhìn vẻ ngoài thì không giống đâu, nhưng mục tiêu của tôi là không để mất bất kỳ đường bóng nào và làm điều tốt nhất cho đội nhà. Nhưng thực tế bóng đá đôi khi lại khác. Tôi luôn cố gắng mang lại không khí vui vẻ, hài hước. Tuy nhiên, khi đã bước vào sân... tôi chưa bao giờ thấy phiền nếu một cầu thủ trẻ hơn quát vào mặt mình vì tôi đỡ bước một lỗi hay chuyền hỏng. Vì cậu ấy đã đúng, tôi không được phép mắc những lỗi như vậy.

Lacazette (trái) từng là đàn anh, đồng đội chơi ăn ý với Cherki thời ở Lyon. Ảnh: So Foot

- Nghĩa là nếu anh làm vậy với họ, anh cũng kỳ vọng họ phải đón nhận nó một cách tích cực?

- Chính xác là vậy. Đồng đội cần tôi, và tôi cũng cần họ. Đó là nền tảng của cuộc sống. Một mình bạn sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Có tập thể, chúng ta mới tiến xa được.

- Đã bao giờ anh quên đi bản chất tập thể của môn thể thao này?

- Một khi bạn đã chơi bóng từ năm 8 tuổi, bạn thừa hiểu đây là môn thể thao tập thể. Vấn đề chỉ là tìm ra vị trí của mình, thấu hiểu thế giới mình đang sống, học hỏi và dấn thân. Vì vậy, câu trả lời là không, tôi chưa bao giờ quên bản chất đó. Tôi luôn thích cảm giác làm cho đồng đội thăng hoa hơn là tận hưởng niềm vui một mình. Những người thực sự hiểu tôi, những người đã chơi cùng tôi lâu năm đều biết rõ điều này.

- Đồng đội nào thấu hiểu lối chơi của anh nhất?

- Alexandre Lacazette. Anh ấy có nhãn quan hết sức nhạy bén. Đôi khi tôi không cần nhìn, nhưng anh ấy vẫn luôn biết cách chọn đúng vị trí vào đúng thời điểm.

- Làm sao anh có thể nhìn thấy những điều mà người khác không thấy?

- Có 22 cầu thủ, một trọng tài, tôi thuộc lòng mặt sân này như lòng bàn tay. Tôi biết khi nào có khoảng trống, khi nào hậu vệ đối phương chuẩn bị vào bóng. Tôi nắm rõ mọi chi tiết nhỏ nhất.

- Đối với một hậu vệ, phải đối đầu với anh sẽ như thế nào?

- Tôi nghĩ hiện tại mình là một trong những cầu thủ khó lường nhất hành tinh. Tôi có thể rê bóng sang trái hoặc phải, chuyền bóng bằng chân trái hoặc chân phải, làm tường, xoay sở dù là trong tư thế quay lưng với khung thành. Tôi có thể dứt điểm. Tôi có thể khiến đối thủ mất phương hướng hoàn toàn.

- Anh nhìn nhận các hậu vệ đối phương thế nào?

- Đó giống như một trận quyền Anh. Đối phương ra đòn với tôi, và tôi đáp trả. Ai gây ra nhiều sát thương hơn cho đối thủ, người đó thắng. Tôi muốn đối thủ của mình phải tự dằn vặt: "Chết tiệt, mình đã thủ tốt thế rồi mà... sao cậu ta làm được hay vậy?". Đó chính là phần thưởng ngọt ngào nhất.

- Anh có nghĩ mình là nỗi khiếp sợ của đối thủ không?

- Có. Giờ đây không phải lúc nào tôi cũng cần rê bóng. Chỉ với một đường chuyền, tôi có thể loại bỏ cả hàng phòng ngự. Khi cần rê bóng, tôi sẽ rê. Khi cần chuyền, tôi sẽ chuyền.

- Đối với một HLV, việc có anh trong đội hình đòi hỏi điều gì?

- Chẳng đòi hỏi gì cả. Tôi rất dễ quản lý. Tôi là người thích trò chuyện. Việc thảo luận trực tiếp với nhau chính là cốt lõi của cuộc sống, nhưng hình như ngày nay người ta đã quên mất điều đó. Cần phải hiểu tại sao họ buồn, tại sao họ vui, tại sao họ thích hay ghét điều này điều nọ. Chúng tôi không phải là những con robot, kiểu: "Đi đi, chạy đi, làm cái này, làm cái kia". Cuộc sống không phải như vậy. Tôi cần sự tương tác, trao đổi.