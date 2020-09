Rau củ tăng giá mạnh

Mưa kéo dài, nhiều mặt hàng hết vụ, đứt lứa khiến giá rau củ tại TP HCM và Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh.

Chị Hạnh, ở quận Gò Vấp (TP HCM) cho biết, ba ngày nay khi đi chợ thấy giá rau củ tăng cao hơn. Chị ví dụ, tuần trước, súp lơ Đà Lạt chỉ 35.000-40.000 đồng một kg thì nay đồng loạt tăng lên 55.000-65.000 đồng. Cùng với súp lơ, khoai tây, cà rốt cũng tăng 10.000 đồng mỗi kg. Chị ước tính chi phí đi chợ tăng 10-20% nên thay vì mua cả kg, chị bớt lại mua với số lượng ít hơn.

Khảo sát tại các chợ TP HCM cũng cho thấy, giá rau củ tiếp tục tăng 3.000-10.000 đồng một kg so với tuần trước đó.

Tại chợ Xóm Mới (Gò Vấp), mỗi kg rau các loại hay khoai tây, cà rốt, cà chua cùng tăng 5.000-10.000 đồng. Một kg rau muống lên 35.000 đồng; bắp cải tím giá 42.000 đồng. Tăng mạnh nhất là bông cải trắng và cải xanh Đà Lạt lên 55.000-65.000 đồng một kg.

Sạp rau củ trên đường Lê Đức Thọ (Gò Vấp). Ảnh: Hồng Châu.

Không chỉ tại chợ Gò Vấp, tiểu thương tại các chợ Tân Định (Quận 1), An Bình (Quận 5)... cũng cho biết, do ảnh hưởng của mưa bão, hàng đứt lứa, hết vụ nên khan hiếm đẩy giá tăng cao. Đặc biệt, các loại rau củ khó trồng như cải xanh, xà lách, súp lơ đang có giá tăng cao nhất trong 2 tháng qua, tăng 5.000-10.000 đồng mỗi kg. Người dân đang vào vụ mới để chuẩn bị cho Tết nên giá rau củ sẽ còn tăng mạnh hơn vào nếu mưa kéo dài.

Là tiểu thương kinh doanh rau củ tại chợ Bà Chiểu (Bình Thạnh), chị Hằng cho hay, tuần trước súp lơ, cà chua Đà Lạt tại chợ đầu mối khá nhiều thì nay giảm mạnh. Với giá rau củ quả tăng cao, chị không dám trữ hàng mà chỉ lấy đủ số lượng bán trong ngày. "Thay vì lấy 7-10kg súp lơ, tôi giảm chỉ còn 4-5kg cho cả súp lơ xanh và trắng", chị Hằng nói.

Báo cáo của Công ty cổ phần Quản lý và Kinh doanh chợ Nông Sản Thủ Đức cũng cho thấy, sản lượng rau về chợ ngày 17/9 giảm 438 tấn so với ngày 16/9. Trong đó, rau từ Đơn Dương, Tùng Nghĩa và một số vùng khác ở Đồng Bằng Sông Cửu Long ảnh hưởng mạnh về sản lượng. Do đó, nhiều mặt hàng rau đang tăng mạnh so với tuần trước đó.

Không chỉ tại các chợ lẻ ở TP HCM tăng giá mà tại Đồng bằng sông Cửu Long, giá các mặt hàng rau cũng đang tăng nhẹ. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn An Giang, cải ngọt, cải xanh, rau muống, đậu đũa, dưa leo tăng 1.000 -2.000 đồng so với ngày trước đó.

Hồng Châu