'Rau chợ dán mác VietGAP không chỉ ở TP HCM'

Theo Cục trưởng Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, hiện tượng nhập rau ở chợ rồi dán mác VietGAP để đưa vào siêu thị không chỉ xảy ra ở TP HCM.

Tại cuộc họp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chiều 3/10, Cục trưởng Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản Nguyễn Như Tiệp khẳng định, nhập rau ở chợ rồi dán mác VietGAP để đưa vào siêu thị là vi phạm về ghi nhãn, truy xuất nguồn gốc và gian lận thương mại, lừa dối người tiêu dùng.

Do đó, Cục vừa có văn bản gửi Ban An toàn thực phẩm TP HCM, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành; yêu cầu tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc xuất xứ, dán mác VietGAP.

Liên quan tới việc rau dởm gắn mác VietGAP ở TP HCM gần đây, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo cơ quan chức năng thuộc Bộ rà soát tất cả các tiêu chuẩn, quy định, chế tài, từ đó sửa những nội dung không còn phù hợp. Bộ đã giao Cục Trồng trọt rà soát việc cấp VietGAP, nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm.

"Mục đích là phải làm minh bạch, tử tế, không chỉ để phục vụ thị trường xuất khẩu, mà là phục vụ thị trường hơn 100 triệu dân trong nước. Rau quả tiêu dùng trong nước hay xuất khẩu thì đều phải rõ nguồn gốc", ông Tiến nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng, tới đây Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản sẽ phối hợp với Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam trình Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn chương trình đưa sản phẩm rõ nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo vệ sinh ATTP vào cửa hàng. Đồng thời, các vùng nguyên liệu có mã vùng trồng cũng được xây dựng, với các thông tin như giống, quy trình canh tác, nước, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thu hoạch, vận chuyển, sơ chế, chế biến...

Từ đầu năm tới nay, Cục Bảo vệ Thực Vật đã kiểm tra dư lượng hóa chất thuốc bảo vệ thực vật hơn 2.500 mẫu thì chỉ có 40 mẫu vi phạm, chiếm tỉ lệ rất nhỏ. Kiểm tra vi sinh với 13 mẫu, kết quả không có mẫu nào vi phạm về chỉ tiêu vi sinh. "Điều đó cho thấy chúng ta không buông lỏng quản lý. Nhưng để kiểm soát sâu sát, toàn diện, mật độ dày hơn thì chưa làm được", Thứ trưởng Tiến nói.

Hiện Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thuỷ sản đã lấy mẫu giám sát, kiểm soát chất lượng nguồn rau quả đưa vào ba chợ lớn nhất TP HCM là Tân Xuân, Bình Điền, Hóc Môn, sẽ báo cáo kết quả trước 5/10.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện cả nước có 45 tổ chức được cấp giấy chứng nhận VietGAP còn hiệu lực. Trong đó, các cơ quan của Bộ cấp cho 14 tổ chức, còn 31 tổ chức do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp. Trong 9 tháng đầu năm, có hơn 8.300 cơ sở trồng trọt áp dụng các tiêu chuẩn VietGAP, VietGAHP và tương đương, với diện tích 480.000 ha.

