Ratcliffe có thể mất Man Utd vì điều khoản lạ

Từ ngày 13/8/2025, nhà Glazer đã có thể buộc tỷ phú Jim Ratcliffe bán hết cổ phẩn Man Utd, theo điều khoản hiếm gặp của giới chủ.

Hôm 13/8 đánh dấu tròn 18 tháng kể từ khi tỷ phú Jim Ratcliffe chi 1,3 tỷ USD để mua 25% cổ phần Man Utd. Nhưng đó cũng là lúc một điều khoản đặc biệt trong hợp đồng bắt đầu có hiệu lực. Điều khoản này gọi là "quyền kéo theo", vốn phổ biến trong giới kinh doanh, nhưng xa lạ với bóng đá.

Quyền kéo theo có nghĩa nếu cổ đông đa số muốn bán công ty, cổ đông thiểu số không được phép ngăn cản. Không chỉ vậy, cổ đông thiểu số còn có thể bị buộc phải bán cổ phần của họ theo cùng mức giá với bên đa số. Trong trường hợp Man Utd, Ratcliffe là cổ đông cá nhân lớn nhất, với 27,7% cổ phần. Nhưng nếu gộp số cổ phần của các thành viên trong gia đình Glazer, giới chủ Mỹ mới là đa số.

Tỷ phú Jim Ratcliffe (trái) và chủ tịch Man City Khaldoon Al Mubarak, trong trận derby Manchester trên sân Etihad, thành phố Manchester, Vương quốc Anh ngày 15/12/2024. Ảnh: Reuters

Điều đó có nghĩa nếu nhà Glazer muốn bán Man Utd lúc này, Ratcliffe sẽ mất toàn bộ quyền kiểm soát bóng đá. Ông đã chi thêm 300 triệu USD vào việc tái thiết đội bóng và xây sân Old Trafford mới. Vì thế, người giàu nhất Vương quốc Anh sẽ không muốn mất quyền kiểm soát đội bóng.

Tuy nhiên, nguy cơ này hiện chỉ nằm trên giấy tờ. Nhiều nguồn tin từ nội bộ cho biết quan hệ giữa Ratcliffe và gia đình Glazer đang nồng ấm. Trong các phát biểu công khai, ông chủ 72 tuổi liên tục tỏ ra tôn trọng giới chủ Mỹ. Theo đánh giá của người trong cuộc, cảm xúc đó là thật chứ không chỉ xã giao. Ratcliffe nhiều lần bay sang Mỹ dự họp hội đồng quản trị, thể hiện sự đồng thuận trong cách làm việc với nhà Glazer.

Điều này khiến khả năng Glazer kích hoạt "quyền kéo theo" rất nhỏ. Bởi họ đang được hưởng lợi từ sự hiện diện của tập đoàn Ineos và Ratcliffe. Trong một năm rưỡi qua, bộ sậu của Ratcliffe gánh vác những việc khiến họ bị chỉ trích, như tinh giản bộ máy, cắt giảm hàng trăm nhân sự, tăng giá vé và chịu cơn giận dữ của CĐV. Nhờ đó, Glazer lần đầu thoát khỏi vai trò "bia đỡ đạn" như trước.

Ngoài ra, Ineos còn đầu tư 300 triệu USD để nâng cấp trung tâm huấn luyện Carrington và khởi động dự án sân vận động mới. "Nhà Glazer chẳng có lý do gì để không hài lòng", một nguồn tin nói với Daily Mail.

Ông chủ Avram Glazer (đeo kính) trong trận Man Utd thua Arsenal trên sân Old Trafford, thành phố Manchester, Vương quốc Anh, vòng 1 Ngoại hạng Anh ngày 17/8/2025. Ảnh: Reuters

"Quyền kéo theo" xuất hiện, gợi nhớ thương vụ hụt của Man Utd với hoàng thân Qatar, Jassim bin Hamad al-Thani. Tập đoàn Qatar từng chào mua toàn bộ Man Utd với giá 6,4 tỷ USD, nhưng bị nhà Glazer từ chối. Khi ấy, Glazer chọn bán một phần cho Ratcliffe để duy trì quyền kiểm soát, chỉ giao quyền điều hành cho tỷ phú Anh.

Qatar không còn mặn mà với dự án Man Utd. Hoàng thân Jassim và quỹ 92 Foundation chuyển hướng sang dự án lớn hơn, đó là vận động đăng cai Olympic 2036 ở Qatar. Những vết sẹo từ quá trình đàm phán kéo dài trước đây đã khiến họ chùn bước. "Qatar đã bước sang trang mới", một người từng tham gia thương vụ chia sẻ.

Nếu Glazer quyết định bán Man Utd trong vòng ba năm kể từ khi Ratcliffe đầu tư, mức giá tối thiểu cho mỗi cổ phiếu sẽ là 33 USD, bằng số tiền Ineos bỏ ra ban đầu. Điều này đảm bảo Ratcliffe không thiệt hại tài chính. Tuy nhiên, tỷ phú Anh sẽ mất toàn bộ ảnh hưởng tại CLB mà ông coi là tình yêu cả đời.

Dù vậy, những người thân cận cho rằng kịch bản này khó xảy ra. Glazer hài lòng khi để Ineos nắm mảng bóng đá, giảm tải nhiều gánh nặng. Ratcliffe cũng kiên nhẫn, chấp nhận lộ trình tái thiết dài hơi.

Hoàng An tổng hợp