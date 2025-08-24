Rashford yêu lại bạn gái thời thơ ấu

Tiền đạo Marcus Rashford tái hợp với Lucia Loi, bạn gái từ thuở thiếu thời, sau nhiều năm yêu rồi chia tay.

Thông tin này có thể là tin vui cho CĐV Barca, bởi quá khứ cho thấy Rashford thường chơi hay khi có quan hệ tốt đẹp với Lucia.

Theo truyền thông Anh, Rashford chủ động liên lạc với Lucia, sau khi hoàn tất hợp đồng cho mượn tại Barca hồi tháng 7/2025. Anh được cho là cần một điểm tựa tinh thần trong giai đoạn xa quê hương Manchester, để thích nghi với cuộc sống ở Tây Ban Nha. Lucia, vốn là bạn đồng hành suốt thời gian Rashford trưởng thành tại Man Utd, có thể giúp đem lại sự cân bằng cho anh.

Rashford và bạn gái Lucia Loi. Ảnh: Instagram

Câu chuyện tình của họ bắt đầu từ trường Ashton on Mersey ở hạt Greater Manchester, nơi cả hai quen nhau lúc 15 tuổi. Lucia gắn bó với Rashford trong những ngày đầu anh bùng nổ ở Man Utd. Mối quan hệ kéo dài tám năm, trước khi tan vỡ năm 2021, thời điểm Rashford bắt đầu sa sút phong độ rõ rệt.

Khi tái hợp năm 2022, phong độ của anh lập tức thăng hoa với 30 bàn trong mùa giải đầu tiên dưới trướng HLV Erik ten Hag, góp phần đem về Cup Liên đoàn cho Man Utd.

Chỉ một năm sau, họ đính hôn với chiếc nhẫn giá 338.000 USD, nhưng rồi lại đường ai nấy đi giữa năm 2023. Sự đổ vỡ kéo theo chuỗi ngày ảm đạm của Rashford trên sân cỏ, khi anh chỉ ghi tám bàn mùa 2023-2024. Dù vậy, cả hai vẫn giữ liên lạc, duy trì tình bạn thân thiết.

Sau 12 năm kể từ lần đầu gặp mặt, Rashford và Lucia lại tái hợp. Theo Daily Mail, Lucia đã cùng anh tham gia buổi chụp hình công bố tại Barca, thậm chí chỉnh sửa trang phục cho Rashford trước ống kính. Những người thân cận tin rằng cô mang đến cho tiền đạo người Anh sự bình tĩnh, tập trung và niềm vui trong cuộc sống.

Rashford đang chơi cho Barca theo dạng cho mượn mùa giải 2025-2026. Trong hai trận đã qua tại La Liga, anh chơi tổng cộng 67 phút, nhưng chưa ghi bàn hay kiến tạo. Tiền đạo 27 tuổi sẽ trở lại Man Utd cuối mùa này, nơi anh còn hợp đồng tới hè 2028.

Hoàng An tổng hợp