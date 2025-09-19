Rashford tự thấy giỏi hơn từ khi sang Barca

AnhTheo tiền đạo Marcus Rashford, cú đúp hạ Newcastle 2-1 ở Champions League ngày 18/9 là bằng chứng cho sự tự tin và tiến bộ từ khi anh gia nhập Barca.

"Trong pha đánh đầu, tôi tấn công vào khoảng trống trong hàng thủ Newcastle sớm hơn một chút, tập trung vào việc tiếp xúc với bóng và dứt điểm tầm thấp. Đánh đầu là một kỹ thuật khó đối với tôi", Marcus Rashford nói. "Kỹ thuật ở bàn thắng thứ hai rất tốt, nhưng tôi đã tập cả đời. Điều quan trọng là sự tự tin và dám đến gần khung thành".

Trên sân St James' Park tối 18/9, sau hiệp một mờ nhạt, Rashford thực sự bùng nổ. Phút 58, sau quả tạt từ cánh phải, tiền đạo 27 tuổi người Anh đánh đầu tầm thấp mở tỷ số cho Barca. Rashford tiếp tục tỏa sáng ở phút 67, khi đột phá đến sát vòng cấm rồi sút dội xà bật vào trong vạch vôi. Newcastle chỉ gỡ được một bàn nhờ pha đệm bóng của Anthony Gordon ở phút 90.

Rashford mừng bàn trong trận Newcastle 1-2 Barca ở vòng bảng Champions League tối 18/9. Ảnh: Reuters

Cú đúp vào lưới Newcastle là những bàn đầu tiên của Rashford sau 5 trận khoác áo Barca. Anh được Man Utd cho đội bóng Catalonia mượn một năm kèm điều khoản mua đứt với giá 35 triệu USD. Trước đó, Rashford ghi 138 bàn qua 426 trận cho "Quỷ Đỏ", trong đó có 9 bàn vào lưới Newcastle.

"Thật khó để đá chính, vì Barca có nhiều cầu thủ hàng đầu. Nhưng mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp và tôi ngày càng thoải mái hơn. Tôi đang học một thứ bóng đá mới và trở thành một cầu thủ giỏi hơn. Được chơi cho Barca là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi sẽ còn chơi tốt hơn khi vào sâu trong mùa giải", Rashford nói thêm.

Trong kỳ chuyển nhượng hè, khi biết có cơ hội chiêu mộ Rashford, HLV Hansi Flick lập tức đồng ý với ban lãnh đạo. Theo dõi gần 10 năn, ông cho rằng tiền đạo người Anh là một cầu thủ và một chân sút tuyệt vời.

"Tôi không ngạc nhiên khi Rashford lập cú đúp", Flick nói. "Chúng tôi thường thấy điều này trong các buổi tập. Tôi cần xem lại hai bàn. Bàn thứ hai có lẽ hay hơn. Chúng sẽ giúp ích rất nhiều, để cậu ấy tự tin hơn và tiến lên một tầm cao mới".

Rashford lập cú đúp, giúp Barca thắng Newcastle Bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Rashford trước Newcastle.

Thủ môn Joan Garcia cũng cho biết Rashford thường xuyên ghi bàn trong các buổi tập. Nhưng anh ấn tượng hơn khi đồng đội lập cú đúp trong một trận đấu quan trọng tại Champions League, đúng lúc Barca đang gặp khó và cần một người hùng tạo đột biến.

Trận thắng Newcastle giúp Barca khởi đầu Champions League thuận lợi hơn mùa trước, nơi họ thua Monaco 1-2. Bảy trận còn lại, Barca sẽ gặp PSG, Olympiacos, Club Brugge, Chelsea, Eintracht Frankfurt, Slavia Prague và Copenhagen.

8 đội đứng đầu vòng bảng sẽ vào thẳng vòng 1/8. Các đội xếp thứ chín đến 24 phải chia cặp đá play-off tranh 8 vé còn lại.

Thanh Quý (theo Daily Mail)